Privacy Tools atinge R$ 100 milhões de valor de mercado

Depois de atingir R$ 100 milhões de valor de mercado no ano passado, a Privacy Tools entra 2024 com a meta de chegar a 1 mil empresas atendidas e objetivando um crescimento mínimo de 50% em seu faturamento e o aumento de suas equipes em mais de 40%.

Hoje a empresa soma mais de 700 empresas atendidas, com a conquista recente de players como Osklen, Unimed Porto Alegre e Linx.



Pioneira na criação de uma plataforma para gestão da privacidade, pensando inicialmente na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), a empresa que nasceu em Porto Alegre vem em uma escalada nos últimos anos. Em 2021, cresceu 661% e, em 2022, 300%.



A CEO da companhia, Aline Deparis, comenta que esses resultados são frutos de um novo cenário no mercado, já que a LGPD está em vigor desde 2020, e muitas empresas buscaram e buscam no mercado uma solução para se adequarem à Lei.