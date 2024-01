Gaúcha Agidesk capta R$ 4,5 milhões e mira expansão

Foram meses de análises e um criterioso processo, e a gaúcha Agidesk agora pode anunciar que acaba de captar um investimento de R$ 4,5 milhões liderados pelo BR Angels, um dos principais grupos de investimento-anjo do país. Com base no crescimento apresentado pela startup, a Bossa Invest, casa de venture capital que havia investido na Agidesk R$ 1 milhão no primeiro semestre de 2022, decidiu acompanhar a rodada.

Fundada em 2019 por Veridiana Cavalheiro e Bruno Ukoski, a plataforma de gestão e automatização de processos de retaguarda e atendimento tem como objetivo simplificar e organizar o fluxo de trabalho das empresas. A empresa está instalada no Instituto Caldeira.

Uma das principais premissas da empresa é solucionar gargalos de comunicação e demandas dos mais diversos negócios, otimizando tempo, reduzindo custos e gerando informações precisas para os gestores tomarem decisões rápidas e assertivas. Entre os clientes da Agidesk estão Grendene, TKE, Sport Club Internacional, Grupo Car House e Decathlon.

A CEO da Agidesk, Veridiana Cavalheiro, comenta que a startup planeja utilizar o investimento recebido para impulsionar seu crescimento nas áreas de vendas, marketing e tecnologia. O objetivo é identificar e explorar canais de aquisição sustentáveis, visando uma expansão nacional eficiente e rentável. Outro foco investir significativamente no desenvolvimento do portfólio de produtos e na melhoria da experiência do usuário.

“A meta é fortalecer a presença da marca no mercado nacional e estabelecer parcerias estratégicas que ampliem o alcance e a eficiência operacional. Com essas ações, almejamos não só consolidar a posição da Agidesk no Brasil, mas também preparar o terreno para futuras expansões internacionais”, diz Veridiana.

O CTO da Agidesk, Bruno Ukoski, explica que o foco dessa estratégia é a implementação de funcionalidades avançadas, baseadas em algoritmos de inteligência artificial, no núcleo do motor de processos da plataforma.

“Essa inovação tecnológica visa otimizar a eficiência operacional, permitindo que os clientes da Agidesk realizem suas tarefas com maior precisão e velocidade. Ao longo dos próximos meses, este enfoque em inteligência artificial será o pilar central do planejamento estratégico da companhia”, analisa.

Ao longo de 2023, a Agidesk fortaleceu seu time de lideranças. Trouxe Ricardo Karam para ser o Chief Operations Officer (COO), Empreendedor desde os 18 anos, ele fundou um varejo e um atacado com importação direta da China em 2009, além de ter lançado um Software as a Service (SaaS) em 2014. Sua trajetória inclui contribuições em empresas como Triider e Sicredi.

Outro nome a se incorporar ao time como Chief Strategy Officer (CSO) é Juliano Murlick, co-fundador e ex-CEO da Triider, marketplace de serviços que foi vendido para um consórcio composto pela Tigre, Gerdau e Votorantim Cimentos. Ele também agrega à Agidesk sua experiência executiva como Head de Professional Services na Amazon Web Services no Brasil e Head de Arquitetura Corporativa no Sicredi, onde permaneceu por 14 anos. Recentemente fez parte do time do Model 3 na Tesla, em Fremont, na Califórnia.

Todo esse histórico chamou a atenção dos investidores. “A Agidesk participou de três batches do BR Angels, algo inédito até o momento, e vem para coroar ainda mais o nosso grupo, que atingiu a incrível marca de 30 investimentos desde a fundação, em 2019”, conta Orlando Cintra, fundador e CEO do BR Angels.

“Encontramos na startup uma equipe motivada e uma solução inovadora, que permite, além de atender clientes, solucionar problemas costumeiros dentro das empresas, gerenciando projetos de maneira simples e intuitiva, tornando os colaboradores mais engajados e produtivos”, acrescenta.

Maíra Gracini, investidora membro do BR Angels e executiva com mais de 20 anos em empresas de SaaS como Zendesk e Salesforce, será agora conselheira da startup.