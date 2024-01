Gaúcho Maikol Parnow debate saúde preventiva na sede da ONU

Especialista em inovação no setor de saúde, o empreendedor gaúcho Maikol Parnow apresentará o case da primeira finhealth do Brasil, a hygia saúde, na próxima semana no The Future of Brazilian Retail at United Nations, evento promovido pela Brasil Varejo, em Nova York.

O encontro vai reunir cerca 200 empresários brasileiros na sede das Nações Unidas para discutir estratégias sustentáveis para o futuro do varejo, com foco em soluções relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

“Todas as metas da ODS 3 são ligadas a redução de mortalidade e de doenças. Isso é prevenção. Não fala sobre tratamento, sobre cura, fala sobre reduzir esses impactos”, destaca o CEO da hygia saúde.

A startup criou um protocolo de atendimento específica para cuidar preventivamente da saúde das pessoas. “A empresa atua B2B, entrando na empresa e mudando sua cultura, para que fale mais de saúde e menos de doença. A partir daí conseguimos olhar para alguns indicadores e promover saúde no ambiente de trabalho usando dados e dashboards, combinado com cuidado individualizado”, explica Parnow.

Um dos investidores da empresa é o empresário e investidor Joel Jota. “A presença da hygia no evento destaca não apenas a inovação no setor de saúde preventiva, mas também a capacidade do Brasil em contribuir para discussões globais sobre sustentabilidade e responsabilidade social no varejo”, disse.