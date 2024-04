Empresa cria app para gerir uso da internet por crianças

Quem tem filhos ou crianças e adolescentes por perto, sabe que uma das principais dores dos pais e tutores é organizar o tempo de uso da internet em casa. Foi desse desafio que nasceu o CodeWall, uma solução que possibilita diversas ações de gerenciamento e controle do uso da internet por meio de um aplicativo.

Criada pelo CEO da CodeBit, Heitor Hákime, a solução permite que os membros da família ajustem o tempo de uso da internet, criem rotinas de uso saudável e gerenciem acessos de forma segura.

“Tenho um filho de 10 anos que me inspirou a criar a solução. Apesar de conseguirmos monitorar dispositivos em lares, é difícil ter visibilidade ou pleno controle do uso da internet, seja na clareza de usuários, locais de acesso ou horários de utilização”, avalia o empreendedor.

Segundo ele, o CodeWall possibilita aos pais uma visão de possíveis ações a serem tomadas, como delimitar o acesso em horários de alimentação ou atividades físicas, e com isso, fazer a gestão mais inteligente do uso em domicílios.

Por meio de planos de assinatura sem fidelidade, com valor a partir de R$24,90 é possível ter acesso ao serviço do Codewall fazendo uso de um roteador de wi-fi na residência que permite o acompanhamento por um app. Neste aplicativo os pais possuem acesso a diversos recursos como: acompanhamento de velocidade da internet, gerenciamento de tempo de uso, monitoramento das atividades executadas na internet em tempo real por usuário, entre outros.

Conforme a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), o excesso de atividades com recursos tecnológicos podem gerar nas crianças distúrbios como questões relacionadas à saúde mental (ansiedade e depressão), transtornos ligados ao déficit de atenção e hiperatividade, sendo ainda prejudicial para a qualidade do sono e alimentação, podendo gerar distúrbios do sono e transtornos alimentares, sedentarismo, problemas como cyberbullying, questões visuais (miopia e síndrome visual do computador), debilidade auditiva (perda por excesso de ruído) e postural.

A CodeBit é uma empresa especialista em tecnologia de código e cloud computing sob medida, com foco no terceiro setor e startups, que fornece desenvolvimento de soluções em linguagem de programação (código) e nuvem. Tem sede em Franca (SP) e clientes como Médico Sem Fronteiras, Fundação Itaú, Instituto Natura, Instituto Ayrton Senna e Fundação Telefônica Vivo.