Casa B2Mamy chega ao Rio de Janeiro em abril

A B2Mamy, comunidade de mães do Brasil, anunciou a chegada da Casa B2Mamy, em Ipanema, Rio de Janeiro. A abertura oficial será no dia 18 de abril, durante a edição do evento de networking da empresa, o WineNot.

O espaço estará localizado dentro da Arca Hub, reconhecido ponto de encontro do ecossistema de inovação e empreendedorismo da região, pertencente ao Grupo Sai do Papel. Além disso, ainda em 2024, serão inauguradas outras duas unidades: no Tucuruvi, zona norte de São Paulo, e em Brasília, no Distrito Federal.

A Casa B2Mamy é o coworking e o espaço de eventos do grupo e recebe 1 mil pessoas por mês em São Paulo, entre mães, clientes, parceiros e aliados à causa, além de receber mais de 50 eventos por ano.

Em 2019 foi criada após as fundadoras perceberem que tinham mais espaços pet friendly do que family friendly na cidade, o que impactava a mobilidade das mães em espaços de negócio caso precisassem levar as crianças.

"Com o modelo validado e com a comunidade que acessa a B2Mamy no digital insistindo, estava na hora de levar nossa cultura para outros lugares”, destaca a fundadora da B2Mamy, Dani Junco.

Com mais de 100 mil mães impactadas pela comunidade e um poder econômico gerado de 27 milhões em 7 anos, a B2Mamy é uma das principais iniciativas brasileiras em geração de renda para esse público e para continuar escalando precisa contar com players parceiros que entendam o poder desse movimento no mundo físico.

"Estamos abrindo nossas portas na Arca Hub para a B2Mamy com o objetivo de criar uma colaboração bidirecional entre o espaço físico da Arca Hub carioca e a Casa em São Paulo. Queremos promover o empreendedorismo feminino em ambos os estados e facilitar o suporte para mulheres do nosso ecossistema", comenta Alex O’Grady, Diretor do Hub de Inovação do Grupo Sai do Papel.