Meta anuncia novo chip para inteligência artificial

A Meta Platforms revelou, nesta quarta-feira (10) um novo chip para inteligência artificial (IA), desenvolvido com o intuito de impulsionar seus modelos de recomendações e classificações de anúncios. O chip é a segunda geração de uma versão anterior chamada MTIA, sigla para Meta Training and Inference Accelerator. O primeiro MTIA fez sua estreia em 2023.A empresa disse que a nova versão do MTIA mais que dobra a largura de banda de computação e memória da versão original do chip. "A arquitetura deste chip está fundamentalmente focada em fornecer o equilíbrio certo entre computação, amplitude de memória e capacidade para servir modelos de classificação e recomendação", disse, em nota.O comunicado da Meta foi feito um dia após os anúncios de novos processadores da Alphabet e da Intel, à medida que mais empresas intensificam seus esforços para atender à crescente demanda por recursos de computação de IA.