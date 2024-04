Nuvemshop chega ao Chile com investimento superior a US＄ 10 milhões

A Nuvemshop, plataforma para criação de lojas virtuais, anunciou a sua chegada ao Chile com um investimento de US$ 10 milhões. Como parte de sua expansão regional, a empresa busca impactar mais de 15 mil pequenos e médios empreendedores no país durante o primeiro ano de operação.

“A expansão de nossas operações reflete nosso empenho em oferecer soluções inovadoras e integradas aos comerciantes do varejo online da região, impulsionando assim o sucesso não apenas dos pequenos e médios empreendedores chilenos, mas de toda a América Latina", afirma o diretor Global de Novos Negócios da Nuvemshop, Guilherme Pedroso.

De acordo com a Câmara de Comércio de Santiago (CCS), estima-se um crescimento de 5% no comércio eletrônico no país até 2024 e a porcentagem de consumidores chilenos que compram online chegou a 63% em 2023. Já segundo informações publicadas pela Receita Federal chilena, 75,5% das empresas em todo o país são microempresas, e 23,1% são pequenas ou médias empresas, que desempenham um papel crucial na economia do Chile, contribuindo para o emprego, a inovação e o crescimento econômico.

“Sabemos que as necessidades de cada negócio e cada país são diferentes. Por isso, seguimos expandindo nosso ecossistema de e-commerce, procurando trabalhar em conjunto com parceiros locais e startups chilenas que possam oferecer serviços que solucionem desafios das marcas que vendem online pela nossa plataforma. Assim, reforçamos nossa missão de reduzir as barreiras do empreendedorismo em toda a América Latina, oferecendo tecnologia robusta e todas as ferramentas para que PMEs tenham condições de concorrer em igualdade com os grandes varejistas”, afirma Pedroso.

A Nuvemshop se estabeleceu como a sexta startup mais valiosa da região latino-americana. Além do Chile, tem operações no Brasil, Argentina, México e Colômbia. Atualmente, já são mais de 400 empresas chilenas que utilizam a Nuvemshop como plataforma para vender online.