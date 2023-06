Nuvemshop Next investe R$ 30 milhões para negócios em expansão em 2023

A Nuvemshop Next, unidade de negócios da plataforma para de e-commerce Nuvemshop, anuncia o investimento de aproximadamente R$ 30 milhões em 2023 para acelerar as soluções para negócios de médio e grande porte, com otimizações de produto, tecnologia e serviços.

O espaço é focado em empreendimentos que faturam entre R$ 100 mil e R$ 10 milhões mensais e faz parte da plataforma para criação de lojas virtuais. Além de integrações exclusivas que podem ser adicionadas à operação da loja, outro diferencial da unidade de negócios é o atendimento personalizado realizado por uma equipe especializada e focada na marca do cliente.

A área foi lançada em maio de 2022 com um investimento inicial de R$ 30 milhões e registrou crescimento de 87% no faturamento em seu primeiro ano de atuação.

A plataforma também proporcionou para os clientes um aumento de 50% em seus faturamentos mensais, passando de uma média de R$ 170 mil para R$ 250 mil por mês.

Segundo com Guilherme Pedroso, diretor geral da Nuvemshop no Brasil, a Nuvemshop Next foi criada para atender uma demanda específica percebida com o crescimento do e-commerce nos últimos anos.

"Muitas empresas cresceram rapidamente no online e precisavam de direcionamento estratégico para escalar o negócio. Após um ano, celebramos excelentes resultados desse investimento ao atendermos centenas de clientes que aumentaram seu faturamento e expandiram a relevância do e-commerce para seus negócios com a Nuvemshop Next", diz o diretor.

Entre os clientes atendidos estão marcas relevantes no universo do varejo digital, como Mobly, Triton, Aff The Hype, Nerd Universe, Letícia Vaz (LV Store), Isabela Matte, DT3, Rennova Beauté e Muskinha.

Entre os segmentos mais vendidos entre os lojistas Next estão: Saúde & Beleza (28%), Moda (26%) e Acessórios (17%). Devido aos diversos segmentos, a marca explica que realiza o atendimento direcionando a estratégia de acordo com cada segmento e público.