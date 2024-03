Oxygea Labs abre inscrições e pode investir até R$ 2 milhões por startup

Oxygea, fundo de Corporate Venture Capital e Venture Building para startups com foco em sustentabilidade e transformação digital, abriu inscrições para a segunda edição do Oxygea Labs. As startups interessadas podem se inscrever paracompara a segunda edição do. As startups interessadas podem seaté o dia 21 de abril.

Oito empresas serão selecionadas para participar do programa que acontece entre junho e novembro de 2024. Ao final a Oxygea ainda pode investir até R$ 2 milhões em cada um dos negócios por meio de mútuo conversível ou compondo uma rodada já aberta de captação.

O Oxygea Labs foca em potencializar as startups para captação de possíveis investimentos, buscando soluções transformadoras em neutralidade de carbono, economia circular, energia renovável, novos materiais e transformação digital, abrangendo Smart Factory, Analytics e Big Data que já tenham seu produto ou serviço em fase de validação com clientes.

“Nós temos nas mãos a responsabilidade de promover a sustentabilidade e a transformação na indústria. Por isso, comprometemos US$ 150 milhões em programas que atuam em estágios de maturidade distintos das startups. Acreditamos que uma jornada de investimentos focada no valor para os empreendedores têm papel-chave para proporcionar oportunidades de crescimento para estes negócios”, explica o explica o CEO da Oxygea, Artur Faria.

A segunda edição do Oxygea Labs introduz uma abordagem centrada na criação de valor junto ao ecossistema. A ideia é priorizar as necessidades dos empreendedores e seus negócios.

“Chegamos a um formato inédito focado na capacitação dos founders para captação com fundos de investimentos a partir dos aprendizados práticos que tivemos com a primeira turma do Labs. Identificamos um gap como oportunidade estratégica para oferecer um conteúdo de alta relevância para empreendedores”, comenta Faria.

Ele explica que o processo de fundraising é complexo e muitas vezes se torna um fator de fracasso de negócios com bom potencial. “Aproveitamos nossa vocação enquanto investidores para oferecer uma trilha especializada no tema. Acreditamos que o acompanhamento individualizado centrado nos desafios dos negócios será essencial para destravar valor para as selecionadas”, analisa.

Com parcerias com marcas como Abstartups, Cubo, Instituto Caldeira, Abvcap, TouchDown Ventures, Endeavor e We Impact, o Oxygea Labs recebeu mais de 320 inscrições de startups em sua primeira edição e realizou 3 investimentos de R$ 1,5 milhões em 3 de suas selecionadas: Embeddo, Growpack e Logshare

O Oxygea Labs combina a perspectiva do investidor com os desafios de captação de recursos dos empreendedores. Esta iniciativa visa empoderar as startups ao longo de sua jornada de captação de recursos, permitindo que elas assegurem investimentos não apenas da Oxygea, mas também com fundos que se alinham aos objetivos de sua startup.