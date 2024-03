InsurTechs receberam US$ 667 mi desde 2018, mostra Distrito

As startups do segmento de seguro da América Latina receberam US$ 667 milhões de 2018 até este ano, mostra o InsurTech Report 2024 elaborado pelo Distrito, a principal plataforma de tecnologias emergentes da América Latina. O relatório ainda aponta as maiores tendências para o setor, como o uso da Inteligência Artificial e a crescente necessidade de proteção para eventos cibernéticos. As empresas do segmento no Brasil concentram grande parte dos aportes e do número de rodadas.

Desde 2018, foram 107 rodadas de investimentos com InsurTechs da América Latina. A maioria esmagadora envolveu empresas do Brasil, com 71 deals. Já em volume de recursos, as InsurTechs do Brasil levantaram US$ 553,8 milhões.

O País detém também o maior número de empresas do segmento na região, com 57,2% das 250 em toda América Latina identificadas pelo Distrito. México, com 18,4%, e Argentina, com 9,2%, vêm logo em seguida.

A startup brasileira Alice, que atua no segmento de saúde, foi a que recebeu o maior aporte em uma rodada: US$ 127 milhões numa Series C em 2021.

Além de ter o maior deal, a Alice aparece também na quinta posição entre as Top 10 com a Series B de US$ 33,3 milhões em 2021. Na lista das dez maiores rodadas, oito são brasileiras, uma chilena e uma mexicana.

Para os relatórios setoriais do Distrito são considerados os setores expandidos, de forma que apesar da Alice ser do setor HealthTech como principal ela também entra no InsurTech como setor secundário.

A maioria das InsurTechs, 60,82%, atua em mais de um nicho de produtos de seguros. O restante delas está presente em nichos específicos, como seguro de automóveis, saúde e vida.

Na classificação dentro de categorias e subcategorias, a categoria de “oferta e atendimento” é a mais representativa com 52,4% do total das 250 InsurTechs da América Latina. Já a categoria “plataformas de inteligência de dados e risco” representa 30%.



“Embora o mercado de seguros seja gigantesco, representando 6,5% do PIB brasileiro, ainda existe muito espaço para crescer, sobretudo nos nichos, onde já atuam a maior parte das InsurTechs da região, porque uma parcela expressiva da população não possui seguros contratados”, explica Gustavo Gierun, CEO e cofundador do Distrito.