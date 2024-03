Aço digital: felicidade, data driven e foco nas pessoas

O CEO da Gerdau, Gustavo Werneck, esteve no palco principal do South Summit Brazil no primeiro dia do encontro e falou sobre a jornada de transformação cultural que a companhia fez com foco nas pessoas. E o poder disso de tornar as organizações mais lucrativas, inovadoras e sustentáveis.

“A lógica do Aço Digital conseguiu liberar um potencial enorme dentro da companhia, porque colocamos as pessoas no centro. E o grande tema para nós seres humanos hoje, o que nos leva para frente, é a felicidade. É isso que todos estão buscando. Quanto mais investimos nas pessoas, mais conseguimos criar condições de devolver para a sociedade”, comentou Werneck.

A mesma importância está sendo dada para a inteligência dos negócios. “Hoje somos uma organização data driven, muito focada nos dados”, complementou.

O termo 'aço digital' se refere à jornada de transformação digital da Gerdau, que tem evoluído em seus processos operacionais por meio das novas tecnologias como 5G, gêmeos digitais, inteligência artificial e automação, para aprimorar suas operações.

Para ele, a presença da empresa no South Summit Brasil 2024 reflete a crescente importância do Rio Grande do Sul como polo de inovação e é uma oportunidade de aproximação entre os agentes desse ecossistema local.

“Somos, por mais um ano, parceiros de um dos principais eventos de inovação do mundo, fortalecendo a jornada de transformação cultural e digital da Gerdau. Aos 123 anos de uma história iniciada em terras gaúchas, reafirmamos o nosso compromisso com o desenvolvimento socioeconômico do estado, com o engajamento das cadeias de valor em que estamos presentes e com a construção de um futuro ainda mais tecnológico, digital e inovador, compartilhando valor com todos os nossos stakeholders”, afirma Werneck.