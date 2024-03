South Summit Brazil recebe Jeff Hoffman, cofundador do Booking.com

Vencedor de inúmeros prêmios internacionais e cofundador do Booking.com, o norte-americano Jeff Hoffman é o terceiro headliner confirmado para o South Summit Brazil, que acontecerá nos dias 20, 21 e 22 deste mês no Cais Mauá, em Porto Alegre.

Empreendedor em série, Hoffman é cofundador também da uBid.com. O norte-americano fundou diversas startups em sua carreira, tendo atuado também como CEO e executivo sênior em muitas outras empresas. Sua atuação se estende para companhias dos Estados Unidos, Europa, Oriente Médio, América do Sul, África e Ásia.

Atualmente, Hoffman é Chairman da Global Entrepreneurship Network, que trabalha com empreendedores de mais de 180 países. Ele atua também em colaboração com a Casa Branca e as Nações Unidas, apoiando iniciativas de crescimento econômico e programas de empreendedorismo.

Entre as distinções mais importantes já recebidas pelo empreendedor estão o Prêmio George Brown de Cooperação Internacional concedido pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, e também sua inclusão no Enterpreneus Hall of Fame, o hall da fama global dos empreendedores. Hoffman também já foi reconhecido em seu país de origem por suas contribuições filantrópicas.

Hoffman se apresentará no palco Arena como parte das Innovation Sessions, apresentadas pela Rio Grande Seguros e Previdência, dedicado a personalidades globais e revolucionárias em seus mercados e áreas de atuação

Ele se juntará a um grupo selecionado de speakers que estão entre as principais atrações do evento, considerado um dos maiores pontos de encontro da América Latina entre fundos de investimento, empresas e startups.

Além do norte-americano, já estão confirmados entre os headliners o israelense Uri Levine, cofundador do Waze, e o britânico John Elkington, considerado o “pai da sustentabilidade” e criador do conceito que deu origem ao termo ESG.

Além dos headliners, o South Summit Brazil já conta com mais de 400 speakers em sua programação de conteúdo. Entre os últimos confirmados estão Guilherme Horn, CEO do WhatsApp; Felipe Feistler, diretor-geral da Shein e Alex Szapiro, managing partner do Softbank LatAm.