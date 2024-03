Secretaria de Inovação de Passo Fundo inaugura sede no Hub Aliança

O Conselho de Inovação de Passo Fundo, iniciativa fomentada pelo Instituto Aliança Empresarial, foi empossado oficialmente essa semana, no Hub Aliança. A data também marca a inauguração da sede da Secretaria de Inovação da Prefeitura de Passo Fundo, que passa a atuar no espaço de inovação.

O Hub Aliança é o primeiro empreendimento de inovação do norte gaúcho a receber uma pasta governamental do Executivo. A sala está localizada no 3º andar do empreendimento, localizado na Avenida Sete de Setembro, no centro da cidade. Assim como o espaço de inovação, a pasta também foi criada em 2023.

De acordo com o presidente do conselho de governança do Instituto Aliança Empresarial, Antônio Roso, a chegada da Secretaria de Inovação ao Hub Aliança demonstra mais uma ação com olhar voltado à inovação, instigado pela classe empresarial desde 2019, com a fundação da organização.

“Se por um lado tivemos um movimento extremamente robusto da iniciativa privada em investir neste ambiente de inovação, por outro, temos também o poder público preocupado e atento às novas demandas. Passo Fundo é uma cidade privilegiada por contar com uma Secretaria Municipal de Inovação”, destaca.

A diretora institucional do Instituto Aliança Empresarial, Márcia Capellari, diz que o compromisso é unir todas as esferas da sociedade para atuar de maneira conjunta para o norte gaúcho prosperar. “A inovação precisa ser um acesso para todas as pessoas, não para uma bolha. Os negócios estão saindo daqui, quantas energias colocadas que se transformaram em números, em dinheiro, em riqueza para Passo Fundo e região”, ressalta.

Quem forma o Conselho Municipal de Inovação