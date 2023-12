Hub Aliança é lançado oficialmente em Passo Fundo

O Hub Aliança foi inaugurado oficialmente na terça-feira (12), em Passo Fundo, sob a presença de autoridades, empresários, convidados em geral e a imprensa. Considerado um marco para o futuro da região norte, o empreendimento de quase R$ 10 milhões pretende criar um novo momento voltado para o fomento do desenvolvimento e da inovação por meio da geração de negócios.

Posicionado na região central de Passo Fundo, o Hub Aliança possui 1.800 metros quadrados e contempla quatro pavimentos com a presença de marcas que lideram seus segmentos. No primeiro pavimento, a área condominial possui salas de espaços compartilhados (coworking), salas de reuniões, cabines de videoconferência, lounge e cafeteria com internet.

Na área da frente do empreendimento, estão o setor administrativo, a recepção e o acesso principal. O segundo pavimento contempla seis salas e também o auditório, para cem pessoas de pé ou 75 sentadas. O terceiro e o quarto pavimento possuem sete salas comerciais em cada andar, de propriedade das empresas residentes.

O prédio, que é tombado como patrimônio público, também conta com um memorial que resgata todo o histórico do complexo de moinhos e a importância para o desenvolvimento da cidade desde a década de 1930. O edifício histórico é o segundo do Rio Grande do Sul que passou por uma revitalização para ser um espaço voltado à inovação.

O novo espaço do ecossistema de empresas repercutiu entre as principais lideranças estaduais e nacionais da área política e da inovação. De acordo com o governador do Estado, Eduardo Leite, a casa da inovação do norte gaúcho representa a veia empreendedora e de inovação que o Rio Grande do Sul possui. "A criação do Hub Aliança fortalece duas marcas que estão no DNA do Rio Grande do Sul: a inovação e o empreendedorismo. O Rio Grande do Sul tem empreendedorismo, formação de mão de obra, parques tecnológicos que se destacam, e o Hub Aliança passa a ser uma referência nesse contexto, por meio do engajamento e da articulação da sociedade civil para alavancar ainda mais o desenvolvimento na região", declara o chefe do Executivo gaúcho.