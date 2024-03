South Summit Brazil 2024 terá ações inéditas para o público feminino

O empreendedorismo feminino será destaque no South Summit Brazil 2024, que acontece de 20 a 22 de março no Cais Mauá, em Porto Alegre, com a iniciativa SheLeads Startups, rodada de negócios entre startups fundadas por mulheres ou com mulheres empreendedoras.

Essa ação é promovida pelo South Summit Brazil em colaboração com o Governo do RS, e apoiado pelo Banco do Brasil. Além disso, nesta edição será realizado também o primeiro encontro entre mulheres líderes do South Summit Brazil, com agenda especial de conteúdo e networking e uma promoção com foco nas empreendedoras: na compra de um ingresso, a participante tem direito a dois - basta preencher um formulário disponibilizado no site oficial do South Summit Brazil. A ação também tem apoio do Banco do Brasil.

LEIA MAIS: Preparativos para o South Summit 2024 se intensificam

O evento anunciou ainda as conferencistas, como Denise Hills, uma das principais referências latino-americanas no tema ESG e pioneira dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pela ONU, e Aleksandra Ristovic, do AirBnb. Fazem parte da grade ainda nomes como Ana Martins (Atlantico), Anita Fiori (Bid), Camila Junqueira (Endeavor), Gabriela Cirne Lima (Malwee), Gabriela Comazzeto (Tik Tok), Lorice Scalise (Roche), Luana Ozemela (iFood), Mariana Pincovsky (Porto Digital) e Paula Ganem (Bolsa de Valores NY), entre outras.

Outra novidade será uma inovação móvel no Combate à Violência Contra a Mulher. Equipado com tecnologia de ponta e equipe especializada para atender mulheres vítimas de algum tipo de violência, o Ônibus Lilás itinerante estará nos locais do Night Summit. O caráter itinerante representa uma abordagem inovadora no combate à violência contra a mulher. Além da presença no evento, o ônibus também estará presente em ações nas comunidades em parceria com o RS Seguro. O projeto é promovido pela Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH), do Governo RS, em parceria com o South Summit Brazil.

O Mulheres Empreendedoras na Periferia trará uma roda de conversa sobre empreendedorismo para mulheres na periferia com a presença de representantes do South Summit Brazil. A ação irá acontecer na ONG Renascer da Esperança, localizada no bairro Restinga, na capital gaúcha. A ação é promovida pela Secretaria Extraordinária de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade.