Qualcomm anuncia IA em novos produtos durante MWC Barcelona

A Qualcomm Technologies aproveitou o MWC Barcelona, realizado na Espanha, para anunciar seus mais recentes produtos e marcos de IA on-device, computação inteligente e conectividade sem fio. O objetivo com esse portfólio é acelerar a transformação digital, impulsionar uma nova onda de crescimento econômico e trazer a convergência de IA e conectividade para novas regiões.

A estimativa é que a IA generativa tenha um impacto amplo em todos os setores, com estimativas de que poderia adicionar o equivalente a US$ 2,6 trilhões a US$ 4,4 trilhões em benefícios econômicos anualmente.

Diante disso, a empresa anunciou o Qualcomm AI Hub, nova biblioteca com mais de 75 modelos de IA pré-otimizados para implantação em dispositivos alimentados pelas plataformas Snapdragon e Qualcomm. Os desenvolvedores poderão integrar esses modelos em seus aplicativos, reduzindo o time-to-market e desbloqueando os benefícios das implementações de IA no dispositivo, como imediatismo, confiabilidade, privacidade, personalização e economia de custos.

Esses modelos estão disponíveis no Qualcomm AI Hub, Hugging Face e GitHub. Os desenvolvedores poderão executar os modelos por conta própria com algumas linhas de código em dispositivos hospedados na nuvem com plataformas Qualcomm.

"O futuro da IA generativa é híbrido, com a inteligência no dispositivo (on-device) trabalhando em conjunto com a nuvem para fornecer maior personalização, privacidade, confiabilidade e eficiência”, comenta o presidente e CEO da Qualcomm Incorporated, Cristiano Amon.