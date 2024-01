Notebooks da Acer apostam em IA para eficiência de energia

A Acer está expandindo a sua linha Swift de notebooks finos e leves com os novos processadores Intel Core Ultra que apresentam a primeira unidade de processamento neural (NPU) da Intel e recursos integrados de aceleração de IA.

Com isso, as máquinas passam a ser ainda mais voltadas para desempenho, eficiência de energia e mais intuitivos para criação de conteúdo.

Os novos Acer Swift Go 16 (SFG16-72) e Swift Go 14 (SFG14-73) são equipados com os novos processadores Intel Core Ultra e GPUs Intel Arc integrados, oferecendo a combinação exigida de desempenho premium e bateria com autonomia para o dia todo de até 12,5 horas para o laptop de 14 polegadas e até 10,5 horas para a versão de 16 polegadas.

Criado para a próxima onda de computação, o Copilot no Windows pode ser acessado apenas pressionando-se a tecla Copilot dedicada do equipamento.

Ambos os PCs com IA também contam com uma webcam QHD de 1440p com TNR, resultando em vídeo de maior qualidade, juntamente aos recursos de conferência impulsionados por IA do Acer PurifiedView, incluindo desfoque de fundo, enquadramento automático e contato visual.

A webcam é complementada pela tecnologia Acer PurifiedVoice 2.0 com redução de ruído por IA, que trabalha com os três microfones para capturar áudio nítido e claro e reduzir o ruído de fundo e as vozes além do alto-falante. A adição do Intel Wi-Fi 7 oferece velocidades de conexão à internet até 2,4x mais rápidas do que o Wi-Fi 6E[4] e mantém os produtos conectados quando mais importa.

Os notebooks se destacam pelo chassi de alumínio fino e leve da linha Swift, que pode ser aberto em 180 graus, ficando planos para facilitarem a colaboração.