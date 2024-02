Hub InovAtiva promove evento de ativação em Porto Alegre

O Hub InovAtiva, política pública gratuita e equity free de apoio ao empreendedorismo inovador no Brasil, promove uma nova edição do Evento de Ativação Regional, o Conexão InovAtiva: Acelera!. O encontro será nesta quarta (29), em Porto Alegre, e é aberto para qualquer pessoa interessada no tema, desde estudantes, empreendedores, grandes empresas e investidores.

Os eventos de ativação são promovidos para capacitar e conectar atores do ecossistema de inovação que querem aprender mais sobre a prática. Na ocasião, os palestrantes discutirão como grandes empresas podem inovar, quais os primeiros passos para ingressar na cultura da inovação e os investimentos necessários para isso. Os participantes terão acesso a painéis sobre cases e perspectivas de inovação aberta.

encontro será às 15h, de forma presencial no Espaço de Negócios Sebrae - Metropolitana, em Porto Alegre. A edição contará com a presença de representantes da Fundação CERTI. Além desta edição, o hub oferecerá mais encontros de Ativação Regional nas cinco regiões do país, ao longo do ano. Mais informações pelo site https://plataforma.inovativa.online/evento/detalhe/34

O Hub InovAtiva é uma ação do InovAtiva, tem com foco apoiar o desenvolvimento de ecossistemas de empreendedorismo inovador no Brasil, e é realizado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e pelo Sebrae com execução da Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras (CERTI), em coexecução em rede com Impact Hub Brasil e Associação Brasileira de Startups (Abstartups).