Startup Competition 2024 terá seis finalistas gaúchas

Prestes a realizar a sua terceira edição em Porto Alegre, o South Summit Brazil divulgou as 50 startups que estão concorrendo ao Startup Competition. Entre as finalistas, 25 são brasileiras, sendo seis do Rio Grande do Sul. As demais startups são de outros 15 países. A disputa vai selecionar os melhores empreendimentos em cinco categorias: destaque, mais sustentável, mais escalável, mais inovadora e melhor time.

As startups gaúchas selecionadas como finalista são AlterVision e Zuna (na categoria enterprise); masima: Macunaíma Soluções em Imagens Médicas LTDA e Ostera (categoria health); Evcom Editora e Comércio LTDA (categoria indústria 5.0) e Prediza Information Technology Ltda (categoria sustentabilidade e ESG).

A terceira edição do South Summit Brazil acontece entre 20 e 22 de março, no Cais Mauá.

Durante os três dias do evento, as 50 startups finalistas vão apresentar seus projetos em pitchs de três minutos para um público selecionado. Apenas cinco serão anunciadas como vencedoras em cada uma das categorias. Nesta edição, são esperados mais de 140 fundos e mil investidores nacionais e internacionais, conforme projeção do South Summit Brazil.

“Neste terceiro ano da realização da Startup Competition na programação do South Summit Brazil, notamos um alto grau de maturidade nos projetos apresentados pelas candidatas. O número de startups estrangeiras finalistas aumentou, e também houve o acréscimo de 12 para 15 países, o que demonstra o interesse global no evento e o alcance que ele possui no mundo atualmente”, destaca o presidente do South Summit Brazil, José Renato Hopf.

O amadurecimento dos projetos também reflete a evolução do ambiente de inovação local, avalia Hopf. “No território brasileiro, observamos que o ecossistema está cada vez mais competitivo e preparado para se destacar internacionalmente, e apto para atrair novos investimentos e a atenção dos principais players do mercado.”

A própria competição das startups tem potencial para contribuir com a evolução dos negócios. Durante a disputa, as 50 startups finalistas têm acesso a uma rede exclusiva de contatos, composta por investidores e corporações que estão mapeando soluções inovadoras. O evento também propicia visibilidade, além de mentorias e orientações voltadas ao aprimoramento dos pitchs.