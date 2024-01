South Summit Brazil e Azul firmam parceria, e aeronave pintura especial

O South Summit Brazil firmou uma parceria estratégica para a sua terceira edição, que acontece em março, em Porto Alegre (RS). O evento terá a Azul como companhia aérea oficial. Para simbolizar esta união, uma aeronave modelo Airbus A320neo da frota da empresa recebeu um envelopamento especial com o tema do South Summit Brazil, e foi entregue em cerimônia nesta quarta-feira (24) no Porto Alegre Airport, na capital gaúcha.

A apresentação da aeronave contou com a presença dos executivos do South Summit Brazil e da Azul, além de autoridades dos governos estadual e municipal e a Fraport Brasil, também parceira do evento.

Entre os nomes que estiveram na cerimônia, o presidente do South Summit Brazil, José Renato Hopf; o CEO do South Summit Brazil, Thiago Ribeiro; o diretor Latam do South Summit, Eduardo Lorea; o diretor de Marketing e Negócios da Azul, Daniel Bicudo, e o vice-governador do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, a CEO da Fraport Brasil, Andreea Pal; a secretária Estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Simone Stülp, e Júlia Tavares, secretária municipal de Desenvolvimento e Turismo.

Os convidados puderam conhecer a aeronave de perto, além de visitar a parte interna, como o cockpit e a área de passageiros. Do lado externo, a pintura customizada destaca a logomarca do South Summit Brazil, além dos dizeres “Great Business Starts Here” (“Grandes Negócios Começam Aqui”, em português), que representa uma das principais características do evento.

“Boa parte do público que estará presente no South Summit Brazil virá de outros estados brasileiros e também do exterior, então ficaremos muito contentes se todos eles chegarem a Porto Alegre em março dentro de uma aeronave da Azul”, disse Hopf.

Além da aeronave customizada, a parceria entre South Summit Brazil e Azul também oferecerá benefícios para o público que estará presente no evento, marcado para acontecer nos dias 20 a 22 de março, no Cais Mauá. A Azul Viagens, canal de vendas da Azul, iniciou a comercialização de pacotes com valores promocionais para o período do evento, por meio da utilização do código “SSB10”. Os descontos serão para a aquisição de passagem aérea e hospedagem, com a possibilidade de inclusão do ingresso para o South Summit Brazil.

A parceria entre South Summit Brazil e Azul também se estenderá ao conselho de honra do evento. Pedro Janot, ex-presidente da companhia aérea, passará a integrar o comitê que reúne grandes lideranças do país, que contribuem para ampliar o alcance e o impacto positivo do South Summit Brazil em âmbito regional, nacional e global.

“Para nós é muito gratificante ser uma das empresas que apoiam a terceira edição do South Summit Brazil, um evento que traz excelentes oportunidades de negócios para seus participantes”, comentou Bicudo, diretor de Marketing e Negócios da Azul.