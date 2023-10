Com ampliação de 158% das áreas cobertas, South Summit Brazil 2024 espera atrair 24 mil pessoas

Um dos maiores eventos de inovação e tecnologia do mundo, o South Summit Brazil 2024 (SSB) acontece em Porto Alegre entre os dias 20 e 22 de março no Cais Mauá. Nesta segunda-feira (16), o evento foi lançado em cerimônia no salão nobre da Catedral Metropolitana, na Capital, e teve a presença de autoridades e lideranças empresariais. A edição do ano que vem terá como principal destaque uma ampliação de 158% das áreas cobertas. Acrescentando um armazém a mais à edição, serão 38 mil metros quadrados de área. Com isso, os organizadores esperam receber um público de 24 mil visitantes durante os três dias, número maior que a última edição, quando 22 mil pessoas percorreram os pavilhões do Cais.





Além disso, a expectativa é que o South Summit Brazil 2024 tenha mais de mil investidores, 138 fundos de investimentos, 30 fundos internacionais, 20 unicorn founders, dez tracks de conteúdo, incluindo sportechs e climatechs, voltados para esportes e meio ambiente, e 125 palestrantes internacionais. Entre os primeiros nomes confirmados do evento estão a jornalista e especialista em finanças Nathalia Arcuri, fundadora do Me Poupe!, e Pablo Lagos, head da Latam Picus Capital. Já entre as melhorias estruturais do evento, estão ambientes climatizados, 39% de aumento das capacidades dos palcos, ampliação de 54% de capacidade dos lounges, 275% das áreas de alimentação e 33% da área de imprensa.



O CEO do South Summit Brazil, Thiago Ribeiro, afirmou que a terceira edição será ainda maior do que as anteriores e que entregará qualidade. “O evento vai ser maior porque vai ter mais conforto, mais acessibilidade, mais circulação. Temos uma caminhada grande pela frente, é um trabalho feito a muitas mãos”, considerou.



A secretária estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stülp, disse que o evento é feito pelo ecossistema e para o ecossistema de inovação. “Acho que um evento dessa magnitude tem uma lógica de trabalhar a cultura da inovação para além dos espaços tradicionais“. Ela também destacou o crescente aumento do número de startups em todos os municípios do Estado depois do South Summit.

O governador Eduardo Leite (PSDB) disse que está confiante no sucesso do evento. “É o maior evento de inovação do Brasil. Temos uma coalização de forças do Estado, academia e iniciativa privada que garante a potência deste evento”, refletiu. Sobre expectativa de negócios, ele disse que apesar de não ter números, os relatos são muito positivos. “Percebi como é crescente a visão sobre o South Summit. É um espaço dedicado a fechar negócios e fomentar novas tecnologias”, concluiu.