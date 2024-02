Oito a cada dez brasileiros dizem que GenAI aumentou produtividade

O uso da inteligência artificial generativa (GenAI) está se tornando uma realidade nas empresas brasileiras – quase um terço (32%) dos profissionais do país diz que já está usando a tecnologia para trabalhar e 37% planejam usá-la em breve, contra respectivamente 28% e 32% dos respondentes globais. Os dados são do estudo global AI Snapshot, desenvolvido pela Salesforce em parceira com a YouGov. Foram ouvidos mais de 14 mil funcionários em tempo integral representando empresas de diversos tamanhos e setores em 14 regiões, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália e Brasil.

Oito em cada dez dos usuários brasileiros de IA generativa (81%) afirmam que a produtividade aumentou com o uso da IA, taxa superior à média global de 71%.

De acordo com a pesquisa, a ascensão da IA é vista como um fator importante para o desenvolvimento profissional. Quase dois terços (65%) acreditam que dominar o uso da IA pode resultar em uma melhor remuneração.

Além disso, 71% afirmam que esse domínio da expertise traria mais satisfação profissional, enquanto 64% afirmam que suas habilidades seriam mais exigidas em sua rotina de trabalho. Os resultados também ficaram acima da média global – de respectivamente 44%, 51% e 47% –, o que aponta para um maior otimismo dos brasileiros com a tecnologia na comparação com os outros países.

“Os líderes de gestão de pessoas precisam pensar a tecnologia de forma mais holística e estratégica. A IA deve ser vista não só como um complemento para as habilidades dos profissionais e para o aumento de sua produtividade, mas como um fator de desenvolvimento profissional”, comenta a diretora sênior de Sucesso do Colaborador da Salesforce, Priscila Castanho.



Isso é importante, inclusive porque o estudo apontou que a capacitação em IA também gera inseguranças na força de trabalho. Mais da metade (58%) dos brasileiros temem que o mercado se torne mais competitivo com o avanço da IA e 40% temem não se adaptar à nova era do trabalho sem dominar a tecnologia. Globalmente, as taxas foram de 50% e 39%, respectivamente.

“As empresas precisam capacitar e conscientizar a força de trabalho sobre o uso da tecnologia, seus benefícios e riscos. No final, isso tudo pode se tornar um diferencial na batalha para atrair e reter os melhores talentos”, reforça a gestora. Prova disso é que 70% dos brasileiros se disseram mais atraídos para trabalhar em empresas que usam a tecnologia de forma avançada e proativa, contra uma média global de 47%.

Outro ponto de alerta destacado pelo levantamento da Salesforce é sobre as políticas internas, que ainda são um entrave para o uso corporativo da IA.

Apesar do otimismo dos profissionais, há uma lacuna importante das empresas em relação à IA: a robustez e a clareza das políticas internas e a capacitação da força de trabalho. No Brasil, apenas 27% dizem que sua companhia tem políticas claras quanto ao uso da tecnologia e só 19% receberam treinamento formal de suas empresas sobre como utilizá-la de forma segura e ética no dia a dia.

Globalmente, as taxas também foram baixas, chegando a 21% e 31% respectivamente.

Essa falta de definição de diretrizes tem feito os funcionários usarem a tecnologia ao seu próprio modo, sem a supervisão adequada. Entre os que já usam a IA generativa no trabalho, mais da metade (57%) fazem isso sem uma aprovação formal do empregador. A taxa é similar à média global (55%).

“Boa parte da força de trabalho já está usando a IA generativa para resolver tarefas mais simples. Com a sua evolução – que acontece diante dos nossos olhos –, ainda mais pessoas vão usar a tecnologia no trabalho em algum nível. Definir uma política deve ser a prioridade das empresas desde já”, destaca Priscila.

“As que não têm nenhuma diretriz precisam desenvolver políticas robustas e claras para os seus profissionais. As que já possuem precisam fazer um esforço de revisão constante, seguindo o feedback dos profissionais e aprimorando o que for preciso conforme a tecnologia evolui e os seus limites são mais bem definidos no restante do mundo”, complementa.