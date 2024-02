Adentro quer repetir crescimento de 40% em 2024

No ano em que conquistou duas importantes certificações internacionais de segurança de dados (ISO27001 e ISO27701), a Adentro registrou crescimento de 40% de faturamento na comparação com 2022. A meta para 2024 é seguir no mesmo patamar de expansão, chegando aos 40% de crescimento no faturamento ao final do ano.

Para o CEO da Adentro, Ronaldo Barbieri, uma das chaves para esses resultados é a estreita relação com os clientes. “Atingimos 70% de NPS (Net Promoter Score), metodologia que mede a satisfação do cliente. Isso demonstra a proximidade e a parceria que desenvolvemos junto àqueles que confiam no nosso trabalho para impulsionar a jornada de transformação digital e segurança dos seus negócios. Estamos no caminho certo”, comemora.



O número de novas contas também cresceu em 2023. Entre elas, Barbieri destaca marcas como Fruki, Auxiliadora Predial, TKE, Prismatec, Grupo Fortpel, Diferpan Distribuidora, Global Consult, apenas para citar algumas.

“Hoje em dia, companhias de todos os segmentos, independentemente do tamanho, necessitam de soluções de credibilidade para armazenamento, gestão e segurança de seus dados. Trata-se de um vínculo de confiança mútua, pois o cliente sabe que pode contar com a gente sempre que precisar”, pontua o executivo.

Fundada em 2012, em Porto Alegre-RS, a Adentro atende empresas de todo o país com soluções de tecnologia e foco em nuvem e segurança. São mais de 1,5 mil clientes no seu portfólio e três data centers localizados no Rio Grande do Sul e em São Paulo.