Investimento de risco atinge o menor volume em seis anos

O investimento de risco, principal fonte de recursos para as startups, encerrou o ano de 2023 em queda, com o volume de financiamentos regredindo aos patamares de 2017, de acordo com estudo elaborado pela CB Insights. Globalmente, foram movimentados US$ 248,4 bilhões, valor 42% inferior ao de 2022. A quantidade de negócios fechados diminuiu em 30% no mesmo período.

Em relação aos mercados, Estados Unidos, Ásia e a Europa registraram quedas percentuais de dois dígitos em financiamentos no quarto trimestre de 2023. As retrações foram de 25%, 20% e 26%, respectivamente. Mas a publicação destaca que, nos EUA, o volume de negócios atingiu seu ponto mais baixo em uma década, acrescentando que a desaceleração do investimento teve um efeito negativo no ecossistema tecnológico local.

O estudo demonstra maior seletividade dos investidores, que têm evitado grandes aportes em negócios de estágio avançado. O financiamento desses empreendimentos caiu mais de 50% desde 2021, quando alcançavam, em média, US$ 50 milhões em investimentos, para uma média de US$ 21 milhões, no ano passado. Em contrapartida, as negociações envolvendo startups em estágio inicial mantém-se em nível estável, com média de captação de US$ 2 milhões nos últimos três anos.

Com esse cenário, o ano de 2023 registrou o menor número anual de IPOs (ofertas públicas iniciais) apoiadas por capital de risco desde 2013. De acordo com o estudo, foram registrados apenas 200 lançamentos desse tipo em todo o mundo durante o ano, o que sinaliza para um mercado mais contido. O volume de fusões e aquisições, com 8.351 negócios em 2023, também diminuiu em relação ao pico de 2021, no entanto, ainda permanece elevado historicamente.

A contenção dos investimentos gera um efeito amplo no contexto das startups, puxando outros dados importantes para baixo. O número de novos unicórnios, por exemplo, foi 73% menor, em 2023, em relação ao ano anterior. Os dados da CB Insights revelam que apenas 71 chegaram à marca bilionária em valor de mercado. A publicação pontua, entretanto, que um terço dos novos unicórnios surgiram no quarto trimestre de 2023, indicando recuperação, nesse contexto.

No cenário de negócios, empresas de inteligência artificial generativa e tecnologias sustentáveis lideraram a maioria dos principais negócios no quarto trimestre de 2023. Os nichos são considerados promissores para os investidores no longo prazo, estimulando o crescimento de negócios nessas áreas.

Na sustentabilidade, o foco está nas energias renováveis, com destaque para empresas como Envision Group’s e Electric Hydrogen’s, que, em rodadas de investimento, captaram US$ 1 bilhão e US$ 380 milhões, respectivamente. O estudo acrescenta que o segmento de embalagens sustentáveis também mobilizou os investidores, com a Footprint obtendo financiamento de US$ 830 milhões.

Em relação à inteligência artificial generativa, as atenções estão voltadas para o desenvolvimento de grandes modelos de linguagem (LLM), área de atuação em que consagrou a Open AI, desenvolvedora do ChatGPT e unicórnio (com US$ 29 bilhões em valor de mercado).

Outros dois negócios que despontam como concorrentes são europeus: a startup alemã Aleph Alpha, que captou US$ 500 milhões, e a francesa Mistral AI, que, em 2023, obteve US$ 415 milhões em investimentos e alcançou US$ 2 bilhões em valor de mercado, tornando um dos unicórnios do ano.