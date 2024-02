Infra digital por assinatura deve chegar a 80% das empresas até 2026

A compra de recursos tecnológicos voltados à infraestrutura digital, como servidores, roteadores e unidades de armazenamento, está dando lugar à contratação de serviços por assinatura. Segundo o estudo Global Interconnection Index (GXI), elaborado pela Equinix, a tendência é que esse seja o modelo vigente em 80% das empresas até 2026.

O contexto que justifica a mudança no formato de investimento em TI é marcado pela necessidade crescente de processamento de grandes volumes de dados, que depende de recursos como Inteligência Artificial, 5G e computação de alto desempenho. Além do alto custo de aquisição e manutenção, essas tecnologias estão em constante evolução, demandando adequação constante das empresas. Nesse sentido, o modelo de assinatura demonstra maior flexibilidade.

Para o vice-presidente de Digital Transformation e Segment Marketing da Equinix, Steve Madden, a aquisição de hardware de TI pode representar desvantagem competitiva para organizações que não atuam nesse ramo de negócios. “O ritmo da inovação de hardware está aumentando (especialmente com tecnologias de GPU), pressionando o preço-desempenho e a eficiência da infraestrutura”, contextualiza.

O diretor da Equinix na América Latina, Eduardo Carvalho, lembra que o Fórum Econômico Mundial indica que 70% da economia global será composta por tecnologia digital nos próximos seis anos (dez anos a partir de 2020). Além disso, os especialistas da IDC apontam que apenas 48% das organizações se consideram hoje empresas digitais.



"Um dos destaques do GXI 2024 é a liderança da região das Américas (Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Peru, Colômbia e Chile) em relação ao crescimento da velocidade de interconexão quando comparado com o restante do mundo, com um CAGR de 34% em cinco anos", observa o executivo.

Diante da transformação digital que impulsiona a inovação de forma acelerada, a adaptação das empresas às mudanças precisa ser cada vez mais ágil. “Os modelos de assinatura podem oferecer melhoria contínua e facilidade na adoção de novas tecnologias existentes”, ressalta Madden.

A infraestrutura digital por assinatura oferece maior modularidade à arquitetura de TI das organizações. Esse formato proporciona agilidade e segurança na integração, adesão e escalabilidade dos recursos tecnológicos. São atributos fundamentais para o cenário projetado pelo relatório GXI 2024, que prevê crescimento significativo para o ecossistema e a economia digital.

Segundo o estudo, a velocidade de interconexão global deve alcançar uma taxa de crescimento anual composto (CAGR) de 34% ao longo de cinco anos, atingindo 33,5 mil terabites por segundo (Tbps) até 2026. Outro dado identificado no levantamento demonstra que as organizações já estão se conectando com 30% mais parceiros de negócios no dobro de locais.