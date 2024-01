Com aporte da 99 Capital, BRLA tem rodada superior a R$ 4 milhões

A BRLA Digital, que atua no mercado de pagamentos cross-border e infraestrutura cripto, recebeu um aporte adicional do fundo 99 Capital para a sua rodada pré-seed.

O investimento possui a chancela de Dave Wang, fundador da 99 Capital e ex-Head de crypto do Softbank LatAm e eleva o total do round para mais de R$ 4 milhões. O aporte chega no momento em que a fintech busca se fortalecer no mercado.

Em outubro de 2023, a fintech realizou a primeira etapa da rodada pré-seed. Na ocasião, a investimento contou com a participação da Coins, exchange da Filipinas chefiada por Wei Zhou (ex-CFO da Binance), Rodrigo Benez, reconhecido investidor de digital assets que fundou a primeira stablecoin do Brasil na SimpliPay, entre outros investidores.

"A extensão da rodada irá agregar muito ao nosso negócio. Abrimos espaço para mais um investidor, pois enxergamos muito valor em contar com todo o conhecimento de Wang, fundador da 99 Capital e ex-Softbank. Trata-se de um executivo com muita expertise no mercado cripto, de tecnologia e negócios. Será de extrema relevância e importância trabalhar ao lado de uma pessoa que promete impulsionar ainda mais nossa empresa", comenta o CEO da BRLA Digital, Matheus Moura.

A fintech desenvolveu uma stablecoin vinculada ao real (BRLA Token) com o objetivo de fornecer um mecanismo conveniente, econômico e estável para usuários e empresas acessarem o universo das criptomoedas.

A empresa também integra o programa de aceleração para startups do Pinheiro Neto Advogados e a ideia é ter mais de 30 clientes no portfólio até o final de 2024.



“Estamos animados para crescer de forma acelerada neste ano. Estamos confiantes no potencial das nossas soluções e acredito que vamos despontar no mercado de pagamentos cross-border e infraestrutura cripto”, afirma Leandro Noel, CSO da fintech.