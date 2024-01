prorrogadas, até 18 de fevereiro, as inscrições – FINE Hub, promovido pelo Badesul com apoio técnico do Tecnopuc, via FINE – o hub de finanças do Parque. Dez startups serão selecionadas. Estão, via FINE – o hub de finanças do Parque.

A participação no programa é gratuita e destinada a empreendedores e startups do setor de finanças de qualquer lugar do mundo. O edital completo e o formulário para inscrições estão disponíveis no site do Tecnopuc.

Com o objetivo de estimular o empreendedorismo e o desenvolvimento de startups de base tecnológica com soluções inovadoras para a área financeira, o programa busca apoiar as iniciativas no desenvolvimento do seu negócio, com a realização de MVPs para validação e melhorias da solução, ampliação do networking e da atuação no mercado com a aproximação de potenciais investidores e parceiros do FINE Hub.

O programa será realizado de abril de 2024 a outubro de 2025.