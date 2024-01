Tecnopuc e Badesul selecionam startups para aceleração

Estão abertas até 26 de janeiro as inscrições para o 1° Ciclo do Programa de Aceleração Badesul Desenvolvimento – FINE Hub, promovido pelo Badesul, com apoio técnico do Tecnopuc, via FINE – o hub de finanças do Parque.

A participação no programa é gratuita e destinada a empreendedores e startups do setor de finanças de qualquer lugar do mundo. O programa será realizado de março de 2024 a outubro de 2025.

O objetivo é estimular o empreendedorismo e o desenvolvimento de startups de base tecnológica com soluções inovadoras para a área financeira. O programa busca apoiar as iniciativas no desenvolvimento do seu negócio, com a realização de MVPs para validação e melhorias da solução, ampliação do networking e da atuação no mercado com a aproximação de potenciais investidores e parceiros do FINE Hub.

As 10 startups selecionadas receberão mentorias individuais online ou presenciais com a rede de mentores do Tecnopuc Business, participarão de workshops, eventos de networking e encontros com investidores.

Além disso, serão, durante o período do programa, membros do FINE Hub, o que possibilitará uso de infraestrutura de apoio e acesso a benefícios do Tecnopuc e dos acordos de softlanding que o Tecnopuc possui tanto em nível nacional (Porto Digital, Parque Tecnológico UFRJ) quanto internacional (China, Espanha, EUA, Rússia, entre outros).