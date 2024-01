"Tem muito influenciador vendendo promessas que não se realizam", alerta Diesel

5 reflexões sobre educação financeira no mundo digital

com Felipe Diesel, 38 anos, nascido em Santa Rosa, educador e empreendedor desde a adolescência que percebeu a oportunidade de inovar com a primeira fintech do país a oferecer conta digital conjunta entre pais e filhos com o diferencial de fornecer conhecimento personalizado para crianças e adolescentes. Criou a Yours Bank ao lado de Willian dos Santos em 2021 e foram premiados na primeira edição da Startup Competition do South Summit, em 2022. É delegado brasileiro Young Entrepreneurs Alliance (YEA) do G20.



Principais disrupções que causará em cinco anos

Os próximos cinco anos serão focados em ajudar o usuário a tomar conta do seu dinheiro de uma maneira mais saudável. Veremos a consolidação do modelo "fincare", onde o foco é ainda mais o usuário e o contexto social dele. Os últimos 10 anos foram marcados pelo acesso a conta bancária para quem não tinha, através das fintechs. O Brasil subiu de uma média de 0,5 conta por habitante para 2,2 - segundo dados da Febraban em 2022. Isso também fez aumentar o índice de endividamento.

O maior desafio comportamental é

Administrar as finanças pessoais. Precisamos ter o hábito de anotar, organizar e entender o fluxo do dinheiro, mas a grande maioria das pessoas não faz isso. É a diferença entre a teoria e a prática leva o trabalhador a criar dívidas difíceis de pagar no longo prazo.

A grande falácia que tenho lido é

Quando o assunto são as finanças, o que eu mais vejo é os jovens buscando saber como enriquecer rapidamente. Têm muitos influenciadores falando sobre esse tema e vendendo promessas que nunca se concretizam: day trade, pirâmides financeiras, criptomoeda ou apostas, por exemplo. Nenhum destes métodos pode ser considerado seguro para um jovem começar a vida financeira. Cada tipo de investimento tem seu perfil adequado e possibilidades reais. Este desejo por riqueza fácil antes de aprender como funciona o mundo real atrapalha a trajetória de quem tem menos acesso à inteligência financeira.

Poucos se deram conta que

não existe milagre. Para ter um futuro com liberdade financeira sem comprometer a renda com juros abusivos é preciso conhecer os gastos e as fontes de renda, estabelecer prioridades, gastar menos do que se ganha, buscar conhecimento desde cedo e manter o hábito de investir.

A tendência de futuro é

o uso de ferramentas de gestão financeira individual. São aplicativos e plataformas digitais customizadas que contam com o auxílio de Inteligência Artificial para sugerir rotas de investimentos a partir da análise da situação financeira. Este tipo de gerenciamento ajuda a entender as despesas e entrega dicas de economia e inteligência financeira, mas precisa ser um reforço do fluxo indispensável de anotar os gastos, planejar orçamentos e conhecer quais investimentos são os mais apropriados.