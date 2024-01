Irani soma R$ 13 milhões em ganhos com ideias de colaboradores

Já são quase 7 mil propostas de melhorias sugeridas pelos colaboradores, que geraram um retorno financeiro de R$ 13 milhões e R$ 300 mil distribuído aos idealizadores das ideias implantadas. Esse é o balanço do Inova Ideias, programa de inovação interna da Irani, uma das principais indústrias de papel e embalagens sustentáveis do Brasil. Em 2023, a iniciativa completou uma década.

Um dos destaques foi a proposição de profissionais da unidade de resinas, localizada em Balneário Pinhal (RS). Gabriela Kranz, Joel de Oliveira, Roger Oliveira e Fernando Barbieri sugeriram mudanças de processos que acabou resultando em uma redução na formação de resina na ETE, que impacta negativamente no rendimento da unidade e cria dificuldades no tratamento do efluente. Isso trouxe um retorno de R$ 186 mil para a companhia.

Somente em 2023, até novembro, foram 286 propostas dos colaboradores, 113 implantadas pela empresa, que obteve um retorno operacional potencial de R$ 3,6 milhões.

O objetivo do Inova Ideias é incentivar o engajamento e geração de soluções inovadoras, aproveitando ao máximo o conhecimento dos colaboradores em todas as camadas hierárquicas.

O diretor de Pessoas, Estratégia e Gestão, Fabiano Oliveira, comenta que para chegar a esse patamar, foram mais de 1.460 horas de capacitação envolvendo 716 colaboradores.

“É esse aculturamento para inovar que permite o desenvolvimento pessoal e que agrega uma visão abrangente do que é inovação e de que forma tornar um projeto viável”, explica.

Como premiação por projetos viáveis e rentáveis apresentados, o Inova Ideias permite que o criador tenha uma participação nos ganhos proporcionais aos retornos gerados a partir das ideias inovadoras implantadas. Posteriormente, eles concorrem a um vale viagem no ranking geral do ciclo anual do programa.

“O Inova Ideias é um programa contínuo há 11 anos e envolve 100% dos colaboradores com acesso a plataforma digital. E quando o colaborador inscreve uma ideia, tem suporte em todo o processo, da inscrição a implantação de sua iniciativa”, acrescenta Oliveira.

A avaliação e implantação das ideias envolve uma equipe multidisciplinar e é monitorado de ponta a ponta pelos gestores, estreitando, assim, também as relações entre líderes e liderados para que as portas estejam sempre abertas para sugestões. A meta do programa, ainda que traga ganhos diretos à empresa, vai além da produção de resultados, destaca o gestor.

“Esta iniciativa faz parte dos nossos pilares da inovação, que é desenvolver a cultura interna com o propósito de crescimento humano e fortalecimento entre os colaboradores da habilidade de desafiar os modelos mentais e o status quo estabelecido. Cultivar uma mente aberta para o novo representa a maneira mais eficiente de assimilar a inovação como uma abordagem operacional e pessoal”, ressalta.