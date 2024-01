Startup cria soluções que tornar lojas da TIM acessíveis

Uma parceria entre a TIM e a startup Biomob esta tornando as lojas da operadora mais acessíveis. A mais recente operação a ser readaptada para funcionar no conceito 100% acessível é a do Shopping Center Lapa, em Salvador (BA). O espaço possui piso tátil, atendimento em libras, mesas e cadeiras adaptadas, mobiliários com altura adequada para cadeirantes e placas de sinalização em braille.

Um dos destaques é o aplicativo desenvolvido pela Biomob, especializada em consultoria e soluções de acessibilidade, que torna essas mudanças estruturais mais intuitivas e efetivas.

A plataforma TIM Áudio Guia disponibiliza, via QR Code e tag NFC, a leitura e audiodescrição do mapa tátil da loja, incluindo a descrição dos aparelhos e dos acessórios expostos na mesa de degustação e nos demais ambientes, dando maior independência, por exemplo, às pessoas cegas.

Além disso, utiliza linguagens neutras, simples e inclusivas, oferecendo também opção em libras. De acordo com a empresa, essa tecnologia é aplicável em todos os 158,84 m² de área da loja para oferecer um atendimento mais personalizado, com foco na experiência do usuário.

O espaço Casa Conectada, por exemplo, simula ambientes de uma residência adaptados ao universo de Internet das Coisas (IOT), por meio de acessórios e serviços comercializados pela companhia. Além de desenvolver o app, a Biomob também deu apoio técnico em todo o projeto estrutural.

O CEO da startup, Valmir de Souza, diz que a ideia de promover a acessibilidade vai além do aspecto digital e estrutural. É primordial a preparação comportamental de funcionários e gestores para atender adequadamente cada necessidade.

"Nesse projeto, sempre tivemos total liberdade de implementar nossas práticas voltadas à acessibilidade atitudinal, que contempla ações focadas na quebra da barreira social entre as pessoas. Seja na forma correta de se referir a uma determinada condição, saber ouvir ou evitar constrangimentos, por exemplo", explica.

Para o empreendedor, é fundamental que as companhias enxerguem valor logo no início de um projeto, o que acaba representando um grande avanço para a causa. "Logo que tivemos as primeiras conversas com a TIM, já achamos a iniciativa bastante disruptiva, pois poucas obras já nascem com acessibilidade total. Normalmente quando as empresas, mesmo as de grande porte, se encarregam de promover ações de acessibilidade, é sempre um 'puxadinho' ou uma adaptação invariavelmente mal feita”, analisa.

A parceria, que começou em 2023, já foi aplicada, também, em unidades de Teresina (PI), Uberlândia (MG), Divinópolis (MG) e, mais recentemente, uma quinta loja passou por intervenções, em Osasco (SP).

"Nossa ideia sempre foi entregar um ambiente onde todos e todas se sintam confortáveis e verdadeiramente atendidos de acordo com suas necessidades”, explica Bruno Talento, diretor de vendas da TIM Nordeste.