Govtech passa a utilizar IA em plataforma de licitações

O Portal de Compras Públicas, govtech que conecta a iniciativa privada com as necessidades de compras do poder público por meio de um marketplace de licitações, passa agora a utilizar Inteligência Artificial (IA) em sua plataforma.

A empresa fez uma integração do seu sistema ao ChatGPT e, com isso, espera levar mais celeridade para o ecossistema de compras públicas, impactando quase 400 mil usuários capacitados para venderem para o governo pelo marketplace do Portal.

“A integração com o GPT coloca o Portal de Compras Públicas na vanguarda do setor. Esperamos uma assertividade de 98% na seleção de produtos e serviços para venda ao governo, otimizando as operações para fornecedores e compradores”, explica o CEO e cofundador da govtech, Leonardo Ladeira.

Na prática, a tecnologia vai otimizar a conexão do fornecedor com os processos que mais fazem sentido para o seu negócio. Ou seja, eles passarão a receber avisos de licitações direcionados de acordo com o seu mercado e considerando os produtos que eles têm à disposição para participar das licitações. Isso facilitará o match de oportunidades entre a iniciativa privada e os entes públicos.

A govtech identificou essa oportunidade a partir de vários reports de usuários do marketplace que tinham dificuldade em encontrar ou receber as licitações que tivessem fit com o seu negócio. “Para nós, fazer simples transforma. E depois de muito tempo treinando a IA para adequá-la às necessidades dos licitantes, nossa expectativa é seguir com o nosso propósito de democratizar o acesso às oportunidades de compras públicas para empreendedores de todos os portes e segmentos”, finaliza o gestor.