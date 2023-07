Gaúcha Augen recebe aporte de R$ 4 milhões do Fundo GovTech

A Augen, startup de Rio Grande (RS) que se dedica à transformação digital com soluções de tratamento, produção e distribuição de água, vai receber um investimento inicial de R$ 4 milhões. Esse é o primeiro aporte do Fundo GovTech, que tem como investidores as empresas Multilaser e Positivo e as agências de desenvolvimento regionais Agerio e Badesul, com planos de investir em cerca de 30 GovTechs nos próximos anos.

Parque Tecnológico da Universidade Federal de Rio Grande (FURG) e membro do Instituto Caldeira, em Porto Alegre, a Augen nasceu com a proposta de permitir que infraestruturas de tratamento de água, esgoto e poços artesianos com décadas de uso sejam alavancadas aos resultados da indústria 4.0 por meio de tecnologia. A solução, baseada em Internet das Coisas (IoT) chamou a atenção do Badesul, agência de fomento estadual, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, e investidor estratégico do Fundo GovTech, gerido pela Cedro Capital e KPTL , que indicou a empresa para entrar no portfólio de mais de 50 investidas da gestora. Sediada no, em Porto Alegre, a Augen nasceu com a proposta de permitir que infraestruturas de tratamento de água, esgoto e poços artesianos com décadas de uso sejam alavancadas aos resultados da indústria 4.0 por meio de tecnologia. A solução, baseada emchamou a atenção do, agência de fomento estadual, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, e investidor estratégico do, que indicou a empresa para entrar no portfólio de mais de 50 investidas da gestora.

“O apoio à Augen, por meio do Fundo Govtech, tem como intuito de melhorar o acesso á água tratada pela população com o uso intensivo de tecnologia. Estamos desenvolvendo projetos para apoiar a inovação e a digitalização de serviços públicos com intuito de gerar desenvolvimento e ampliar a melhora na qualidade de vida da população. A nossa participação no Fundo GovTech visa atingir esses objetivos”, comenta o presidente do Badesul Desenvolvimento, Claudio Gastal.

Então professores da instituição, os engenheiros químicos Fabricio Butierres Santana e Cesar Augusto da Rosa se uniram ao engenheiro mecânico Moisés Fernandes Borges para fundar a startup. Santana e Rosa já atuavam há anos com saneamento e, com a Augen, foram contratados pela Corsan para um projeto especial de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) para promover eficiência nas estações de tratamento de água (ETAs) e poços artesianos (PA) da companhia.

Segundo Santana, a ideia é alocar o aporte do fundo na estrutura comercial e no planejamento financeiro da oferta dos produtos. “Queremos migrar de um modelo de comercialização de hardware e instalações para um modelo de oferta de infraestrutura como serviço (IaaS). É um processo complexo, que demanda cuidados e que exige estar lado a lado com os clientes”, detalha.

Entre as principais dores que a Augen pretende resolver está a de manutenção da qualidade das águas dos poços. A operação é bastante complexa e envolve deslocamento de técnicos, já que os poços ficam espalhados por toda a área de atuação da empresa – o que é oneroso e emite muito CO2. O equipamento de IoT da Augen elimina essa necessidade. Um dos clientes da empresa já economiza 6 mil km por mês em transporte de pessoal, uma redução de emissão equivalente a 200 árvores por ano na Mata Atlântica.

“Com o Marco Legal do Saneamento, aprovado em julho de 2020, a oferta deve crescer naturalmente, bem como a qualidade terá de aumentar. Os equipamentos da Augen contribuem muito para isso. “Queremos ser o braço digital do Marco Legal”, resume Santana.

O Head do Fundo GovTech da KPTL, Adriano Pitoli, explica que a Augen atraiu a atenção porque desenvolveu um sistema sofisticado ainda não disponível no mercado. “Durante nossa apuração, consultamos especialistas, empresas de IoT e percebemos que quem conseguiu trazer uma solução técnica que passou por provas de conceito foi a Augen. A KPTL fez um esforço muito grande para apurar qual o diferencial tecnológico e a dificuldade de algum concorrente chegar em algo parecido”, explica Pitoli.

A questão do saneamento é crucial para o País e central nas teses do Fundo GovTech da KPTL. “É o principal desafio do país hoje, onde ainda convivemos com indicadores de quarto mundo. Por isso, fomos atrás de empresas que aportassem, de fato, tecnologia. A solução da Augen reduz de forma significativa o custo, seja de capital ou operacional, das companhias para tratar água e esgoto. É um exemplo de inovação que vai nos ajudar muito a superar esse gap vergonhoso de acesso ao tratamento de água e esgoto”, acrescenta Pitoli.

O modelo de negócios da Augen é focado em empresas de saneamento estatais ou privadas, com unidades de tratamento de até 600 litros por segundo. Desde a fundação a empresa já foi reconhecida com os prêmios Top 10 Indústria 5.0 do South Summit Brazil e o Prêmio Pesquisador Gaúcho de Startup Inovadora 2022.