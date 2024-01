Pague Menos amplia presença online com Chatbot Maker

Os clientes da rede de farmácias Pague Menos e Extrafarma já podem adquirir produtos sem sair do ambiente familiar do WhatsApp. Desde o dia 15 deste mês está em operação uma novidade construída em parceria com a Chatbot Maker.

O recurso conhecido como Suri Shop possibilita a criação de lojas online diretamente no WhatsApp. Com essa funcionalidade, a Pague Menos terá a oportunidade de estabelecer uma presença contínua na plataforma, transformando-a em uma vitrine virtual disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.

“A principal vantagem do WhatsApp é a audiência da plataforma. Expandindo o nosso formato de vendas, ampliamos nossas operações de varejo online, atingindo um público mais amplo”, menciona Sheila Planas, gerente de Televendas da rede de farmácias da Pague Menos e Extrafarma.

A Chatbot Maker já recebeu dupla aposta em 2021 e 2022 da KPTL, uma das maiores gestoras de venture capital do Brasil. E agora conta com a parceria do Grupo Pague Menos e Extrafarma impulsionando o serviço para o varejo brasileiro.

“Imagine que o cliente interessado em comprar um perfume entra em contato com a marca por WhatsApp e, por ali mesmo, consegue ter acesso ao catálogo, escolher os produtos, tirar dúvidas com a vendedora, escolher a forma de recebimento das peças, e realizar o pagamento. Tudo isso sem precisar sair da conversa do WhatsApp. É exatamente essa a experiência proporcionada pelo Suri Shop”, comenta o CEO da Suri by Chatbot Maker, Thiago Amarante.