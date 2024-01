Gaúcha Zallpy inicia operação no Texas, nos Estados Unidos

A gaúcha Zallpy Digital, especializada em serviços customizados de desenvolvimento de software, soluções digitais, consultoria e outsourcing de TI, deu início às operações da sua primeira unidade física internacional, na cidade de Dallas (Texas), nos Estados Unidos.

A expansão para o hemisfério norte vem sendo planejada desde 2022 e acontece às vésperas da empresa comemorar 15 anos de atuação no mercado. A Zallpy foi convidada a se estabelecer na sede do Dallas Cowboys, como a primeira empresa brasileira no local. O time de futebol americano é uma das franquias mais bem-sucedidas e populares da NFL, e o time de maior valor no mundo entre todos os esportes.

Com o movimento, a companhia que já atua junto com clientes de países como Estados Unidos, Canadá e Alemanha há mais de 12 anos, planeja aumentar seu faturamento em moeda estrangeira em mais 30%.

Nos últimos cinco anos, a empresa mantém um crescimento médio (CAGR) de mais de 30% ao ano e EBITDA maior que 25% ao ano.

Com 80% de seus clientes sendo multinacionais de diversos setores, ainda pretende superar a marca de 1000 colaboradores até o final de 2024.

“A expansão internacional faz parte de um grande projeto que vem sendo desenhado há muitos anos. É um movimento natural na linha de atuação que nos propomos: atender grandes contas de nível global, trazendo toda a nossa expertise em tecnologia e inovação, atuando como um parceiro estratégico de cada um destes clientes”, analisa o CEO da Zallpy, Marcelo Castro.

Segundo ele, esta primeira unidade internacional deixará a empresa mais próxima dos clientes norte-americanos e de novas oportunidades. “A escolha pelo Texas foi resultado de inúmeros fatores, entre eles a facilidade logística em relação ao Brasil, a excelente qualidade de vida e a representação global no mercado de tecnologia”, reforça.

Em 2023, a empresa de origem gaúcha abriu uma base no Cubo, em São Paulo (SP), considerado o hub de empreendedorismo tech mais relevante da América Latina. Em Porto Alegre (RS), está instalada em seu próprio polo de inovação, o Zallpy Hub, um complexo com mais de 4 mil metros quadrados que abriga mais de 30 empresas. Também tem presença de destaque na Associação Catarinense de Tecnologia (Acate), em Florianópolis.

“Estamos colhendo os resultados de quase 15 anos de dedicação. Conforme as tecnologias evoluíram, não apenas acompanhamos o mercado, mas tivemos um esforço ativo em liderar a inovação. Temos um compliance rigoroso na empresa e estamos sempre buscando nos aperfeiçoar”, diz Castro.