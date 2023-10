Paes Jr, ex-NASA, é o novo Chief Growth Officer da Zallpy

A Zallpy, especializada no desenvolvimento de soluções digitais personalizadas para grandes empresas como BMW, ADP e Edenred, anunciou a chegada de Antônio de Pádua Paes Jr para ocupar o cargo de Chief Growth Officer para a América do Norte.

Ele é graduado em Física pela Universidade Federal de São Carlos, possui MBA pela John Molson School of Business e um histórico acadêmico com passagens por instituições de renome como o Massachusetts Institute of Technology (MIT), McGill University ITA e Universidade de Santiago de Compostela.

Com uma sólida trajetória de mais de 25 anos no campo da Tecnologia da Informação, já contribuiu com organizações como NASA, Motorola, IBM e Boeing. Antonio também é professor em disciplinas nas áreas de Inteligência Artificial, Big Data e Machine Learning na Universidade do Texas, em Dallas, onde reside.

Na Zallpy, o executivo será responsável por liderar a expansão de novos negócios da empresa no Canadá, México e Estados Unidos, sendo os EUA escolhido para sediar um escritório da companhia, movimento que está previsto para ocorrer no primeiro semestre de 2024.