Startups vencedoras tem obsessão por criar valor para clientes, diz David Ochi

Crie a magia para os clientes e você terá vitória garantida. Esse foi recado para as startups que David Ochi, diretor executivo de inovação da Universidade da Califórnia – Irvine (UCI), deixou em sua passagem por Porto Alegre, quando veio participar do Tecnopuc Experience . Esse foi recado para as startups que, deixou em sua passagem por, quando veio participar do

Empreendedor com mais de 30 anos de experiência em empresas em estágio inicial, ele iniciou seu primeiro empreendimento aos 13 anos e já fundou mais de uma dúzia de empresas em diversos setores, como moda, tecnologia, internacional distribuição, incubação de startups, tecnologia limpa, biotecnologia, dispositivos móveis, mídias sociais e educação. Em 2007, ele se mudou para o Vietnã por quase dois anos, lançando produtos de consumo da Disney no mercado da Indochina.

Em sua passagem pela capital gaúcha, foi feito o lançamento da segunda edição do Beall and Butterworth Product Desing Competition, uma parceria entre a Escola Politécnica da Pucrs e a UCI, que une alunos das duas escolas na criação de novas tecnologias ou soluções para problemas de design que tenham potencial para comercialização em contextos de diferentes países. Em 2022, 38 alunos da PUCRS participaram do projeto, integrando diferentes grupos com alunos da UCI. Confira o nosso bate papo exclusivo com Ochi.

Mercado Digital - Como foi estar no Tecnopuc e sentir o ambiente de inovação do Rio Grande do Sul?

David Ochi - Que experiência incrível estar no Tecnopuc. A colaboração e a energia aqui são contagiantes. Fiquei muito impressionado com a grande variedade de partes trabalhando juntas para melhorar o ecossistema.

Mercado Digital – O que podemos esperar dessa parceria entre a Universidade da Califórnia e o Tecnopuc?

Ochi - A UC Irvine e o Tecnopuc estão construindo uma colaboração mutuamente benéfica entre nossas duas instituições, mas, mais importante, entre nossos dois ecossistemas empreendedores. Ambos os ambientes têm startups incríveis, talentos, proezas acadêmicas e mercados altamente potenciais. Nossa parceria beneficiará estudantes, funcionários, professores, ex-alunos e a comunidade local, à medida que ajudamos startups e conceitos de ambos os lados a construir uma mentalidade global para lançamento e crescimento.

Mercado Digital - Você fundou diversas empresas e acompanha o mercado de startups há muitos anos. Qual é a maior característica das empresas vencedoras?

Ochi - A maior característica das empresas vencedoras é que elas focam obsessivamente na criação de valor para seus clientes. Além de recursos e benefícios, eles criam experiências mágicas pelas quais os clientes se apaixonam e sem as quais não podem viver. Crie essa magia e você terá vitória garantida.

Mercado Digital - Se você pudesse dar um conselho aos empreendedores que estão começando, qual seria?

Ochi - Pense grande. Comece pequeno. Muitos empreendedores constroem um roteiro de rápido crescimento em um mercado que eles entendem apenas tangencialmente. É melhor começar aos poucos e entender verdadeiramente seu cliente e seu mercado, em vez de tentar crescer com algo que seus clientes e mercado não demonstraram que realmente desejam. O primeiro milhão de dólares é sempre o mais difícil. Faça certo e os próximos milhões serão muito mais fáceis.



Mercado Digital – Como tem sido a experiência de vivenciar dois ambientes de inovação tão diferentes, como dos EUA e do Vietnã?

Ochi - Tive a grande sorte de trabalhar em muitos ambientes de startups diferentes. Fundei ou auxiliei startups e empresas dos seis continentes. Existem muitas diferenças entre cada ambiente, incluindo preferências do governo e dos clientes. No entanto, as semelhanças são muito mais interessantes. Todo mercado quer um bom produto/serviço, com ótimo suporte, criando uma experiência mágica e a um preço acessível. Defina e atenda às expectativas dos clientes de maneira consistente e você terá sucesso em qualquer mercado. A chave é ser sensível a quais são essas expectativas. Eles irão variar – muito às vezes.