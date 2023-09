Startups de IA na saúde receberam US$ 65,6 milhões no Brasil

Uma das áreas mais desafiadas nos últimos anos, a área da saúde avançou na digitalização e na incorporação de tecnologia de ponta para aprimorar o diagnóstico, tratamento e pesquisa de doenças. Um dos resultados disso é que quase US$ 66 milhões foram investidos em 36 rodadas de financiamento em startups brasileiras focadas em Inteligência Artificial na área da saúde nos últimos sete anos. Os dados são do relatório "Uma Análise da Inovação e Tecnologia no Setor de Saúde", do Distrito, plataforma de tecnologias emergentes da América Latina, apresentado ontem.

Explorando mais a fundo o campo das healthtechs voltadas para a aplicação da IA, fica clara a diferença no que diz respeito aos investimentos: apenas quatro rodadas de financiamento atingiram o estágio da série A, e apenas uma delas progrediu para a série B.

A grande maioria dessas empresas se encontra em estágios iniciais, como seed e pré-seed. "Essa situação sugere que, embora a tecnologia seja amplamente aceita, o mercado brasileiro ainda enfrenta um longo percurso para consolidar soluções de IA na área da saúde. Os fatores envolvem principalmente o extenso trabalho envolvido no desenvolvimento e aperfeiçoamento dos modelos de machine learning e até mesmo barreiras técnicas relacionadas a falta de profissionais especializados no mercado nacional", explica Gustavo Gierun, CEO e fundador do Distrito.

Em 2022, as startups de IA no setor de saúde conseguiram captar um investimento total de US$ 4,7 milhões em sete transações. Isso representa apenas 1,41% do montante total de US$ 332,63 milhões investidos no setor de healthtechs de toda a América Latina no mesmo período.

Apesar da retração geral no mercado de tecnologia em 2022, este ano foi registrado como o segundo com maior volume de investimento na história das empresas de IA na área da saúde. Segundo Gierun essa tendência sugere um crescimento e um reconhecimento crescente da importância da interseção entre IA e saúde, possivelmente indicando maiores investimentos e o desenvolvimento de novas soluções no futuro.

"No Brasil, o investimento em startups de IA na saúde ainda está crescendo. A transformação digital na medicina é inevitável, exigindo que empresas e entidades de saúde se preparem para inovações, apesar dos desafios regulatórios e de adesão", conclui Gustavo.