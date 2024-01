Amazon é o marketplace mais preparado para o futuro, diz estudo

A Amazon é o marketplace mais preparado para o futuro, apont um estudo realizado pela Timelens, consultoria de negócios baseada em dados e insights do ecossistema FutureBrand.



Em segundo lugar está o Mercado Livre e Magalu completa o TOP 3 do ranking. A análise faz parte do estudo completo que será lançado em 2024 e analisará diferentes setores da economia.



Para chegar a esse resultado, foram analisadas 5 bilhões de buscas no Google Brasil e 57,8 milhões de comentários na internet do período de outubro de 2021 a setembro de 2023. O estudo utiliza como fontes os diferentes ambientes digitais, como Twitter, Instagram, Facebook, Reclame Aqui e Glassdoor.

LEIA TAMBÉM: Amazon e Azul ampliam acordo para acelerar entregas no RS

O í– deixando de fora os e-commerces especializados. As menções na internet são categorizadas em seis dimensões, divididas em dois eixos: propósito e experiência. Os marketplaces que se destacam são aqueles que, além de apresentarem bom desempenho na análise das dimensões individualmente, conseguem equilibrar os dois pilares.“Como avaliar, em uma mesma régua, performance de negócio e construção de marca? E como esta métrica pode direcionar esforços para pautar as mudanças do mercado? A nossa metodologia Future-proof responde a essas inquietações a partir da combinação de diferentes olhares e fontes de informação, e, assim, desenvolvemos uma forma de avaliação que oferece um olhar consolidado e direcionador”, explicaA análise do Future-proof Score leva em consideração seis dimensões divididas entre os dois eixos para construir o ranking.A tangibilização deste norte estratégico é avaliado no eixo de experiência: como a marca cria uma conexão engajadora em diferentes pontos de contato, o quanto consegue criar vínculos emocionais com seus públicos e efetivamente melhora a vida das pessoas.A gigante do e-commerce é nove vezes mais mencionada do que as concorrentes no ambiente digital e dispara no volume de menções e notícias positivas sobre a marca (dez vezes maior que a média da concorrência).Além disso, apresenta o melhor desempenho do índice ‘Voltaria a fazer negócio’ do Reclame Aqui, indicando que a empresa consegue contornar uma situação de crise e manter o cliente.Apesar de ocupar o segundo lugar no ranking, o Mercado Livre apresenta o maior gap entre os eixos: possui propósito forte, mas ainda tem espaço para melhorar sua percepção de experiência, principalmente na construção de vínculo emocional com o seu público. Hoje, a relação com a plataforma é mais funcional. Além disso, é a marca que mais gerou interesse da categoria no último ano (+293 milhões de buscas).Ainda que possua espaço para evoluir suas percepções, a. O marketplace lidera em como uma empresa resolutiva, com “Índice de Solução” do Reclame Aqui sete pontos percentuais acima da média da concorrência (90,7% frente a 83,8%), além de apresentar o segundo maior volume de menções e notícias relacionadas a resultados financeiros positivos.“É importante ressaltar que a diferenciação está nos detalhes, são eles que definem a posição do TOP 3. Para se ter ideia, Amazon tem o maior score e sobressai em três atributos, assim como Mercado Livre. Entretanto, o marketplace mais equilibrado é Magalu. Isso significa que as duas primeiras entendem seus espaços de diferenciação e criam novas possibilidades para avançar nas dimensões que ainda não receberam destaque”, comenta André Matias.Entre os marketplaces que conectam pessoas a pessoas ganharam relevância na categoria estão o OLX (4), Elo7 (6) e Enjoei (7), que entregam experiência consistente em um momento no qual o consumidor brasileiro está reavaliando seus hábitos de consumo – motivado pela conjuntura econômica do país e pela influência de movimentos e tendências que vieram para ficar, como a economia circular.No entanto, isso não significa que elas detêm o controle dessa narrativa. Enquanto para a Amazon, o alto volume de menções se concentra nos feitos da marca e seus atributos, Shopee foi bastante mencionada de forma negativa a respeito da taxação de seus produtos.Já para a Americanas, o crescimento esteve ligado à crise que veio à tona no começo do ano. No entanto, a presença da varejista brasileira no ranking indica que, mesmo em após um período turbulento, a marca possui um colchão de reputação e conseguiu se manter relevante para o público final.