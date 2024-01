Gramado Summit ainda tem vagas para startups subsidiadas pelo SebraeX

Setenta e duas startups estão sendo selecionadas para participar do Gramado Summit com subsídio do SebraeX, que custeará uma parte do valor da exposição na feira de negócios. No momento, restam menos de 10 vagas para as jovens empresas interessadas. As startups interessadas em participar devem entrar em contato com a organização pelo site do evento. Na sequência, o cadastro passará por validação interna e, caso seja aprovado, serão enviadas informações sobre a participação. As inscrições ficam abertas até esgotar a cota de participação. As startups selecionadas recebem ativação de marca como startup alpha do evento, balcão de exposição (1,7 L x 2,2 H x 0,6 P), painel de identificação (0,5 x 1,40) e quatro credenciais de expositor com acesso ao evento. Além disso, as startups que forem escolhidas pela ação poderão participar da tradicional Batalha de Startups. Trata-se de uma competição em que a vencedora receberá um aporte de R$200 mil da aceleradora Ventiur, com possibilidade de chegar em R$1 milhão por meio de co-investimento.