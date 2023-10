Ventiur investe R$ 300 mil na ESG Now, finalista do Gramado Summit

A Ventiur Smart Capital vai investir R$ 300 mil na A ESG NOW, startup de Taquara, no Rio Grande do Sul, que desenvolveu uma solução que auxilia empresas da indústria a integrar e ter uma visibilidade melhor dos seus indicadores de sustentabilidade.

A empresa foi segunda colocada na Batalha de Startups, programa realizado anualmente no evento Gramado Summit. Na época, entre os feedbacks recebidos pela ESG Now apontavam para a necessidade de alterações no quadro societário, no modelo de negócio, no plano de precificação, bem como ajustes no valuation.

Após o evento, o relacionamento continuou, e o empreendedor, Elias da Silveira Neto, CEO da startup, interessado em receber o investimento da Ventiur, trabalhou nos pontos mencionados durante a conmpetição.

"Ele fez todos os ajustes para que o investimento fosse interessante, reorganizou o cap table da startup, trabalhou na precificação do produto, fez análises de cálculo de valuation mais precisos e que faziam mais sentido. Isso, aliado à atitude dele, nos atenção e resolvemos trazer de volta a ESG NOW para avaliação dos investidores do grupo ACI", conta o diretor de operações da Ventiur Smart Capital, Guilherme Kudiess.

A partir dessa conexão com os investidores, foi feita uma imersão com a startup, analisando a tecnologia, a complementaridade comportamental, a análise do plano financeiro, a alocação de recursos e a sinergia com o portfólio atual da Ventiur. E, após essas análises, foi concretizado o investimento de R$ 300 mil.

"É interessante que a Ventiur conheceu a ESG NOW somente na Batalha de Startups dentro da Gramado Summit. Anteriormente a Ventiur não tinha contato com a startup, e foi a Gramado Summit que proporcionou essa conexão", completa Guilherme.

A Gramado Summit está confirmada para 2024, de 10 a 12 de abril. O evento já conta com nomes confirmados para os palcos de conteúdo como Marcos Piangers, Ricardo Basaglia (Michael Page), Natalia Beauty (NB Group), Carlos Busch (Forbes Business Council) e Icaro de Abreu (IBM).