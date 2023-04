WorkHub fecha aporte em tempo recorde de R$ 250 mil com Ventiur

A Ventiur Smart Capital fechou o negócio mais rápido de sua história de 10 anos de investimentos e aceleração de startups. Em cinco dias, confirmou o aporte de R$ 250 mil na startup WorkHub, uma HRTech que oferece solução para portais corporativos (intranet e relacionamento B2B para redes e franquias).

Em 18 meses de atividade, a startup tem mais de 100 clientes e 240 mil usuários em 21 países. Com a rodada de captação, a startup pretende triplicar a receita recorrente nos próximos 18 meses.

“A Ventiur tem o perfil de investidor que a startup buscava: ágil, focada no negócio e com potencial de agregar valor aos nossos desafios de crescimento. Fechar tão rápido foi um desafio e uma alegria extra nessa jornada de captação, e que mostra também todo o valor que eles viram na gente”, comenta a fundadora e CEO da WorkHub, Andréa Migliori.

Negócio foi celebrado no South Summit

Ventiur e WorkHub já tinham contato anterior, no programa Capital Empreendedor em 2022, realizado em parceria com o Sebrae for Startups, em São Paulo. Mas, apesar do relacionamento estreito, nunca havia ocorrido alguma conversa sobre a Ventiur participar da rodada de captação da startup, que na fase pré-seed captou R$ 1,5 milhão (100% da meta).

A aproximação maior ocorreu durante o South Summit Brazil, que aconteceu em maio, em Porto Alegre. A WorkHub estava expondo no evento e Andréa e Guilherme Kudiess, sócio e COO da Ventiur, se encontraram e conversaram sobre o status da rodada, que precisava ser fechada ainda em março.

Um dia depois, o compromisso foi acertado. Na terça-feira seguinte, o Grupo de Investidores Global, em parceria com o Tecnopuc, se reuniu e confirmou o aporte. Em 10 dias, os termos foram alinhados, a diligência realizada e o contrato assinado.