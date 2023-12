Delta tem 50% dos cargos de gestão ocupados por mulheres

Especializada em tecnologia e serviços para o mercado de seguros e transportes, a Delta Global alcançou a marca de 50% dos cargos de gestão ocupados por mulheres. De acordo com a empresa, a distribuição por toda companhia, desde a operação, passando pelo departamento de RH e se estendendo à área técnica, e é resultado de um compromisso firmado com a diversidade.

"As mulheres que ocupam cargos de liderança na nossa empresa, além de contribuírem com sua competência profissional, desempenham um papel fundamental na promoção de um ambiente de trabalho igualitário, enriquecendo a tomada de decisões", comenta Louise Carvalho, gestora do RH da Delta Global.

No Brasil, o número de cargos de liderança ocupados por mulheres apresentou um crescimento de 56% nos últimos quatro anos, segundo o relatório Women in Business, da Grant Thornton, empresa global de auditoria e consultoria. Ainda assim, está longe do ideal.

Segundo o levantamento, em 2019, as lideranças femininas correspondiam a 25%, e hoje respondem por 39% dos cargos no Brasil. A porcentagem de empresas com, pelo menos, uma mulher em cargos de liderança subiu para 87% no mundo, ainda de acordo com o Women in Business.