Nath Finanças quer transformar plataforma de streaming em edtech

Com a meta de democratizar o acesso à informação e criar a maior comunidade de educação financeira do País, a orientadora financeira Nathália Rodrigues, conhecida como Nath Finanças, se uniu com a On2.

A empresa gaúcha de soluções tecnológicas remodelou a nova versão da Nath Play com o objetivo de trazer mais funcionalidades e escalabilidade ao negócio. Cerca de 10 mil pessoas já utilizaram os conteúdos da plataforma de streaming, criada em 2022, para se organizarem financeiramente.



O objetivo é transformar a Nath Play em uma EdTech (startup de educação), disponibilizando conteúdos diversos e de diferentes autorias no streaming. “Vejo a Nath Play como um projeto de longo prazo, no qual eu poderei falar sobre finanças, mas outros criadores de conteúdo também poderão abordar assuntos variados”, diz.

A nova versão da plataforma traz conteúdos que variam desde aposentadoria, investimentos e até empreendedorismo, e soma mais de 250 aulas e 30 horas de mentoria em grupo. Entre as mudanças e customizações estão a divisão de telas simultâneas, com dois ou três usuários, e a opção de criar perfis separados. Também há a possibilidade de adicionar vídeos à lista para assistir depois. Os valores de assinatura custam a partir de R$12,90 mensais, e podem ser divididos por amigos e membros da família.



O CEO da On2, Jaydson Gomes, comenta que a principal novidade tecnológica da plataforma é o desenvolvimento de um software próprio da Nath Play. “Antes, as funcionalidades eram limitadas porque a solução utilizava ferramentas externas de mercado. Nosso trabalho foi desenvolver uma plataforma que seja de propriedade da Nath Finanças, com uma base sólida de tecnologia para que ela possa evoluir daqui para frente tanto na escalabilidade quanto nas personalizações dos serviços para os usuários”, explica.



A On2 foi fundada em setembro de 2019 por Cesar Paz, Felipe Nascimento e Jaydson Gomes, a avança no mercado como uma referência na construção de produtos de base tecnológica a partir de recursos bleeding-edge, Web, open-source e open-standard.



O lançamento também contou com a expertise de Andreza Rocha, CEO da AfrOya, hub de projetos de diversidade para desenvolvimento e pertencimento de talentos negros no ecossistema da tecnologia e inovação. A especialista em inovação tecnológica foi responsável por assessorar diversos pontos na reformulação da plataforma e fazer a ponte entre a Nath Play e a On2.



"O que nós de fato estamos fazendo é implementar mais tecnologia, deixando a plataforma mais eficiente, eficaz, para que ela cresça melhor, de forma mais sustentável e mais orgânica, e consiga ter mais escala e ajudar ainda mais pessoas", complementa Andreza.