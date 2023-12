RS alcança R$ 208,7 milhões de aportes em inovação e ciência

Os investimentos em inovação, ciência e tecnologia do governo do Rio Grande do Sul chegaram à marca de R$ 208,7 milhões em 2023, um novo recorde após os R$ 112,3 milhões do Avançar na Inovação em 2022, segundo o Governo do Estado.

Os recursos, que serão executados durante os próximos quatro anos, foram disponibilizados via 16 editais e chamadas públicas da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs).

Para a líder da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict), Simone Stülp, a área vive um dos melhores momentos no Estado, contando com um ecossistema de inovação consolidado e projetos de alta qualidade.

“Os investimentos são uma ferramenta fundamental para desenvolvermos setores prioritários estabelecidos pelo nosso planejamento estratégico. Seguimos fomentando a área como articuladores do ecossistema, promovendo conexões entre diferentes atores e levantando oportunidades”, destaca.

Os editais lançados neste ano contemplam diversos setores – com destaque para semicondutores, meio ambiente, agronegócio, saúde, educação, iniciação científica, incentivo à pesquisa e inovação aberta. Os resultados da maioria das seleções já foram divulgados, mas ainda há alguns com inscrições abertas.

Editais e chamadas públicas lançados pela Sict e pela Fapergs em 2023:

1) Encerrados

Inova Semicondutores (formação de projetistas): 3 milhões

Inova Agro: R$ 14 milhões

TEC4B Agro: R$ 8 milhões

Techfuturo Saúde: R$ 14,5 milhões

GameRS Edu: R$ 1 milhão

Aditivo ao Edital Fixação Jovens Doutores: R$ 14,5 milhões

Startup Lab (bolsas para Gestores de Inovação e Tecnologia): R$ 1,2 milhão

Monitoramento de Gases do Efeito Estufa (Fapergs e Sema): R$ 15 milhões

Bolsas de Iniciação Científica e de Iniciação Tecnológica e Inovação: R$ 13,4 milhões

Apoio à Ciência do Serrapilheira: R$ 2,3 milhões

2) Em julgamento



Techfuturo Semicondutores: R$ 6 milhões

3) Abertos

Programa Pesquisador Gaúcho: R$ 25 milhões

Auxílio Recém-Doutor/Recém-Contratado: R$ 5 milhões

Cooperação Fapergs/Fapesp: R$ 7,5 milhões

Auxílio à Organização de Eventos Científicos: R$ 1,5 milhão

Professor do Amanhã: R$ 76,8 milhões