Porto Alegre é eleita pela ANCITI Top 5 em tecnologia e inovação

Recife, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Porto Alegre foram as cinco primeiras colocadas, respectivamente, na categoria cidades com mais de 500 mil habitantes na ANCITI Awards 2023. A premiação é realizada pela Associação Nacional das Cidades Inteligentes, Tecnológicas e Inovadoras (ANCITI), em parceria com a Bright Cities.

“Porto Alegre está subindo em diversos rankings, como em número de startups, cidade empreendedora, uma das 10 cidades com mais transações de open innovation porque temos tido uma ação coordenada entre poder público e o ecossistema de inovação”, analisa o secretário de Inovação de Porto Alegre, Luiz Carlos Pinto da Silva Filho.

Ele comenta que a capital gaúcha tem recebido delegações de outras localidades para acompanharem o que está acontecendo aqui para tornar Porto Alegre cada vez mais uma potência. “É um esforço conjunto de iniciativas como do Tecnopuc, Instituto Caldeira, Procempa, South Summit, programa de Governo Digital e tantos outros que entenderam a coreografia de inovação que a gente vive hoje e que juntos estão fazendo com que a nossa cidade seja um berço de novos negócios”, complementa.

Quinze cidades foram destacadas por apresentarem projetos sobre o tema “Desafios e Estratégias Inovadoras para Alavancar as Finanças Públicas”, além de selecionar outras sete em destaques diversos. Recife, pela segunda vez consecutiva, ficou em primeiro lugar no ranking de cidades com mais de 500 mil habitantes.

Os municípios paulistas de Jaguariúna e Jundiaí, respectivamente, conquistaram o primeiro lugar nas categorias cidades com até 100 mil habitantes e cidades de 100 mil a 500 mil habitantes. A premiação ocorreu na semana passada, durante o Smart Gov Brasil, evento nacional da ANCITI, cujo objetivo é discutir soluções de inovação e tecnologia na gestão pública, a fim de melhorar a qualidade de vida da população.

Para concorrer, os municípios precisaram responder questionário com 170 perguntas, além de apresentar as evidências dos resultados e realização dos projetos. A responsável pela execução dessa etapa do prêmio foi a Bright Cities, gov tech que faz diagnósticos das cidades e sugere soluções de inovação e tecnologia para superar os gaps encontrados nos mais diversos setores da administração pública.

“No primeiro dia do evento, estiveram aqui municípios que representam essa pluralidade do Brasil. Cidades de pequeno e médio portes têm um grau de maturidade muito claro sobre investimentos na área de tecnologia e a transformação que esse investimento causa na vida do cidadão”, pontuou.