O Google Cloud anunciou que o Gemini Pro, modelo de Inteligência Artificial mais avançado da empresa até o momento, agora está disponível de forma gratuita para desenvolvedores e organizações no Vertex AI e no AI Studio, inclusive em português.

Devido às capacidades multimodais do Gemini, o novo modelo permitirá que desenvolvedores criem agentes novos e diferenciados com capacidade de processar informações através de texto, código, imagens e vídeo.

Os desenvolvedores poderão usar o Gemini para criar código na ferramenta gratuita AI Studio e incorporá-lo em seus aplicativos. Também foi anunciado a disponibilização geral do Imagen 2 para gerar imagens de alta qualidade e a incorporação do Gemini no Duet AI para o Google Workspace, por enquanto disponível apenas em inglês, e no Duet AI para desenvolvedores.

No momento, os desenvolvedores têm acesso gratuito ao Gemini Pro e ao Gemini Pro Vision por meio do Google AI Studio, com até 60 solicitações por minuto, tornando-o adequado para a maioria das necessidades de desenvolvimento de aplicativos.