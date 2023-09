Microsoft anuncia Copilot como nova era da IA

A Microsoft anunciou o que está chamando da nova era da Inteligência Artificial (IA), o Copilot, assistente virtual com tecnologia de IA generativa. A apresentação foi feita pelo chairman e CEO da multinacional, Satya Nadella, em Nova Iorque (EUA). A ferramenta estará disponível no novo Windows 11, que será lançado em novembro.

A solução incorporará o contexto e a inteligência da web, os dados de trabalho e o que o usuário estiver fazendo para fornecer melhor assistência - com sua privacidade e segurança na vanguarda.

A experiência estará disponível também no Microsoft 365 e no navegador com Edge e Bing e funcionará como um aplicativo ou se revelará quando o usuário precisar a apenas um clique direito.

O Microsoft 365 Copilot poderá ser acessado pelos clientes comerciais a partir de 1º de novembro com uma versão aprimorada do M365 Chat, novos recursos para o Copilot no Outlook, Excel, Loop, OneNote, OneDrive e Word. O Bing Chat Enterprise também receberá algumas atualizações, incluindo suporte para pesquisa visual multimodal e Criador de Imagens agora disponível no aplicativo móvel Microsoft Edge.

A vice-presidente de Vendas da Microsoft, Andrea Cerqueira, esteve na semana passada para participar da Semana Caldeira, e falou sobre essa novidade. "O Copilot trará mais produtividade, ou seja, fazer mais com menos. As pessoas terão ferramentas que não tinham antes, e poderão usar as que já existiam com muito mais facilidade", afirma, destacando que a popularização da tecnologia é um foco da Microsoft. Ela comentou que a expectativa é que o Copilot esteja disponível para suportar o português nos próximos meses.

A oferta da Microsoft inclui o Copilot pronto para o uso, embedado nos softwares da Microsoft, que usam dados do cliente, com permissão deles, para ajudá-los a ter mais produtividade. Mas outra possibilidade é ter os algoritmos de open IA dentro da nuvem Azure.