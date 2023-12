Sucesso não aceita preguiça, defende Adibe, da Cimed

Sucesso não aceita preguiça é o lema de João Adibe, CEO do Grupo Cimed, e ele pode comprovar isso na sua breve passagem pelo Rio Grande do Sul recentemente. Cinco da manhã já estava de pé, depois passou por diversas reuniões, jantar com mais de 40 clientes e um encontro com o empresário Pedro Bartelle, CEO da Vulcabras – as duas empresas fecharam uma collab para a produção de tênis exclusivos para a farmacêutica.

Aliás, Adibe gostar de estar presente o máximo possível, pois acredita que os brasileiros gostam de comprar de quem coloca a ‘cara’. “Eu sou o funcionário mais antigo, naturalmente sou o embaixador da Cimed. Estou sempre disseminando o nosso propósito e isso traz uma legião de pessoas junto”, comenta, com seu tom enérgico.

O executivo diz que essa proximidade tem feito com que ele seja mais solicitado para estar próximo e expor sua forma de pensar e gerir os negócios para empreendedores. Foi o caso do FLFeztival, que aconteceu na capital gaúcha recentemente para fomentar o empreendedorismo em Porto Alegre. Com realização de Rafael Sóbis, Danilo Azambuja e Raphaela Sefton, discutiu temas como modelos de negócios, vendas, marketing e gestão e trouxe, além de Adibe, nomes como Flávio Augusto, fundador da rede de escolas de línguas Wise Up, Carlos Busch, que possui 20 anos de experiência em liderança de empresas, e Renata Vichi, CEO do Grupo CRM, da Kopenhagen.

LEIA MAIS: Rafael Sóbis realiza evento de empreendedorismo e traz Flávio Augusto e João Adibe para Porto Alegre

A visão de estar mais em evidência para o consumidor se reflete também com a própria estratégia da Cimed, que vem quebrando a objeção do mercado de que uma marca farmacêutica deve ter uma exposição apenas Business to Business (B2B). É um posicionamento, sem dúvida, inovador neste mercado sempre tão tradicional.

“Quando se fala do ambiente da indústria farmacêutica, geralmente as pessoas não sabem quem fabrica, elas conhecem as marcas dos remédios. Em 2019, paramos de falar de produto e passamos a falar da Cimed”, relembra. Inclusive, é comum ver Adibe transitando em programas de televisão e até mesmo em novelas.

O empreendedor elogia o movimento que está acontecendo no Rio Grande do Sul na direção da inovação e explica que a tecnologia é o futuro do negócio de players como a Cimed. “Temos uma aceleradora trabalhando conosco há dois anos, o que tem sido muito positivo, pois dá um grande ganho de velocidade do que vamos implantar. Temos uma cultura forte de vendas e estamos usando plataformas digitais”, conta.

A companhia é a terceira maior indústria farmacêutica do país em volume de vendas, com mais de 40 anos de história, e um dos poucos grupos que permanece totalmente brasileiro e independente até hoje. São mais de 600 produtos no catálogo e uma distribuição nacional para mais de 60 mil pontos de vendas atendidos diretamente, marcando presença em 90% das farmácias brasileiras.

“Queremos proporcionar saúde e bem estar para as pessoas. O nosso negócio cresce porque entendemos o Brasil profundo”, relata. Isso significa, segundo ele, prestar atenção para as regionalidades. “Existem 10 Brasis dentro do Brasil. E muitas vezes as médias e grandes empresas se perdem porque deixam de entender as especificidades de cada região”, aponta.

Ao analisar o cenário macroeconômico, o Adibe está otimista para 2024. “Tenho participado de eventos internacionais e aqui no Brasil, e vejo um ambiente completamente diferente, com as pessoas entendendo esse novo momento, a nova política e projetando um bom próximo ano”, avalia.