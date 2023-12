uMov.me e Prohub promovem evento phygital de Porto Alegre

Uma parceria entre uMov.me e Prohub quer transbordar o conceito do phygital (físico + digital) para a experiência de consumo audiovisual com a primeira edição do “Pontes para o Futuro”. O evento ocorrerá no dia 16 de dezembro (sábado), a partir das 13 horas, na ProHub Arena (Rua Professor Cristiano Fischer, 464).

“A tecnologia sempre serviu de ponte para transformar sonhos e ideias em realidade, potencializando a capacidade das pessoas. Quando a juntamos com a criatividade de forma colaborativa, quando unimos o físico e o digital através de vivências únicas, quando conectamos empresas em prol da transformação e do benefício de todos, criamos não apenas uma transformação pontual, mas um movimento contínuo de transformação e geração de valor”, destaca Alexandre Trevisan, CEO da uMov.me e um dos criadores do projeto.

O mercado de podcasts e videocasts no Brasil está em plena expansão e já ocupa a 1ª colocação no ranking mundial de ouvintes, conforme o relatório Data Reportal 2023. O estudo estima ainda que quase 78 milhões de pessoas sejam consumidoras desse tipo de programa, o que representa 36% da população do País.

O “Pontes para o Futuro” pretende aproximar alguns dos videocasts locais mais conhecidos dos seus públicos em um dia com diversas atrações. Para isso, a Prohub Arena estará dividida em dois estúdios e um palco especial com programas temáticos: mais de 40 convidados, entre hosts, speakers e palestrantes, abordarão assuntos como cultura, tecnologia, marketing, esporte, universo feminino, arte, entre outros.

Neste dia, os participantes do evento poderão assistir às transmissões e também interagir com os convidados. Além disso, os programas serão transmitidos ao vivo diretamente da Prohub Arena nos próprios canais. A entrada é gratuita.

“De forma prática, o ‘Pontes para o Futuro’ mostra que a transformação digital é a nossa realidade e somar esforços é o caminho para construirmos um mundo melhor juntos. Por isso, derrubamos as barreiras entre os programas e trouxemos as pessoas para interagir também fisicamente, associando cada videocast a assuntos da atualidade com a nossa curadoria”, explica Victor Abs, CEO da Prohub e um dos idealizadores do evento.

Marcelo Paes, empreendedor parceiro da iniciativa, comenta que o processo criativo do projeto já foi uma experiência inspiradora. “Entendemos que isso deva transcender para a sociedade. Ser pontes para o futuro deveria ser uma missão particular de todos. Aproximar Prohub e uMov.me para juntas criarem o novo é parte de um trabalho que apenas se inicia: a transformação digital a partir da transformação humana”, projeta.